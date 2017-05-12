Житель Владивостока пойдет под суд за продажу шкуры тигра

Задержанный дал признательные показания

Владивосток, пятница, 12 мая , РИА Vladnews.

В декабре 2016 года был задержан 24-летний житель Владивостока, который привез шкуру Амурского тигра в Уссурийск и пытался ее реализовать, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Экспертиза установила, что шкура животного принадлежит к особи подвида амурский тигр, который находится под угрозой исчезновения и занесен в Красную книгу Российской Федерации, а также подпадает под действие конвенции СИТЕС: охота на этих животных запрещена.

Возраст животного на момент гибели составлял 1,5 - 2 года. Его смерть наступила более 2 лет назад в зимнее время года.

Ущерб, причиненный государству, превысил 1,5 млн рублей.

Задержанный дал признательные показания, пояснив, что приобрел шкуру амурского тигра у малознакомого мужчины с целью дальнейшей реализации и извлечения выгоды.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье. Злоумышленнику грозит лишение свободы до трех лет со штрафом до миллиона рублей.

В настоящее время уголовное дело передано в суд для дальнейшего рассмотрения.