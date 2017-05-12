В Хасанском районе Приморья сельских алкоголиков лишили «фуфыриков»

По краю прокатился новый межведомственный рейд

Владивосток, пятница, 12 мая , РИА Vladnews.

В Приморье рейды Роспотребнадзора и полиции прошли по 35 розничным торговым точкам; в результате в Хасанском районе была обнаружена незаконная торговля спиртосодержащей непищевой продукцией в трех поселковых магазинах. Общий объем изъятого товара составил 18,6 литра (186 флаконов по 100 миллилитров "Спирта этилового – не более 95%, раствор для наружного применения и изготовления лекарственных форм"), сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора края. Продукция арестована, к продавцам будут применены предусмотренные законодательством санкции.