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В Хасанском районе Приморья сельских алкоголиков лишили «фуфыриков»

По краю прокатился новый межведомственный рейд
Фото: Роспотребнадзор Приморского края Фото: Роспотребнадзор Приморского края
Владивосток, пятница, 12 мая , РИА Vladnews.

В Приморье рейды Роспотребнадзора и полиции прошли по 35 розничным торговым точкам; в результате в Хасанском районе была обнаружена незаконная торговля спиртосодержащей непищевой продукцией в трех поселковых магазинах. Общий объем изъятого товара составил 18,6 литра (186 флаконов по 100 миллилитров "Спирта этилового – не более 95%, раствор для наружного применения и изготовления лекарственных форм"), сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора края. Продукция арестована, к продавцам будут применены предусмотренные законодательством санкции.

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