Дневник девушки: Внимание! Жиросжигатели!

36-летняя мама троих детей Жанна Ивашкина рассказывает о некоторых лекарствах

Владивосток, пятница, 12 мая , РИА Vladnews.

Участница реалити-проекта РИА VladNews «Дневник девушки» 36-летняя мама троих детей Жанна Ивашкина сегодня рассказывает об опасностях жиросжигателей.

"Какие опасности таят в себе лекарственные жиросжигатели? В аптеке для женщин предлагаются препараты, содержащие эфедрин, аспирин, кофеин, сибутрамин и тироксин. Плюс лекарственного коктейля из аспирина, кофеина и эфедрина в том, что он ускоряет обмен веществ и снижает чувство голода. Минусов же значительно больше: употребляя такие таблетки, можно заполучить психоз, судороги верхних и нижних конечностей и учащённое сердцебиение. Помимо этого, возможен синдром внезапной смерти.

Сибутрамин – это вещество, которое воздействует на центр аппетита, расположенный в головном мозге. Во многих европейских странах жиросжигатели, в состав которых входит сибутрамин, запрещены ввиду того, что они наносят существенный вред таким жизненно важным органам, как сердце и печень.

Ещё один крайне вредный компонент, который могут содержать дешевые жиросжигатели, в аптеке продающиеся, – тироксин. Это искусственно созданный гормон щитовидной железы, употребление которого со временем снижает природные функции щитовидки.

Стоит ли покупать такие опасные жиросжигатели в аптеке? Для нас, девушки, такие средства не подходят, лучше всё же сделать выбор в пользу здорового питания и физических нагрузок. Прежде чем бежать в аптеку за очередной упаковкой с чудо-таблетками, попробуйте заключить союз с природой и подружиться с продуктами, которые не только помогут в обретении стройности, но и насытят организм витаминами абсолютно без вреда для здоровья. Согласитесь, ведь съесть овощ или фрукт гораздо полезнее и вкуснее, чем глотать непонятную химию".

Говяжья печень - это очень действенный жиросжигатель, в котором много витаминов группы В, а также хрома и железа. Все эти вещества превращают потребляемые калории в энергию, а не в жиры.

Морская капуста содержит много йода, который улучшает работу щитовидной железы, а та, в свою очередь, помогает телу стройнеть.

Малина обладает чудесным свойством расщеплять жиры. Чтобы не поправляться, нужно перед каждым приёмом пищи съедать хотя бы 100 граммов этой вкусной ягоды.

Банан богат калием, который выводит лишнюю жидкость и препятствует образованию целлюлита.

Грейпфрут - природный жиросжигатель, который прекрасно выводит из организмы лишнюю воду и шлаки, а также помогает расщеплять жиры.

Зелёный чай - это замечательный антиоксидант, который не только замедляет процесс старения, но и помогает нормализовать обмен веществ.

Обезжиренные молочные продукты включают в себя кальций, который помогает организму вырабатывать гормон кальцитриол, который вынуждает клетки сжигать жир.

Тысячу раз подумайте, так ли уж нужны вам синтетические жиросжигатели. Для мужчин и женщин в аптеке - богатый выбор, но может, стоит начать с правильного питания?".

Напомним,реалити-проект под названием «Дневник девушки» РИА VladNews запустило 1 сентября 2016 года. Этот проект – реальный пример изменения жизни корреспондента РИА VladNews Анастасии Полетаевой. Настя ведет здоровый образ жизни: правильно питается и занимается спортом. Затем к проекту присоединилась Жанна.

Кроме того, 24-летний житель Владивостока Евгений тоже решил изменить себя, теперь он ведет "Дневник парня".

РИА VladNews приглашает и других смелых девушек и парней для участия в реалити-проекте. У вас есть прекрасный шанс поделиться личным опытом, о котором узнает весь Владивосток! Присылайте заявки на адрес: konkurs@vladnews.ru (с пометкой «Дневник»). В письме необходимо указать контактные данные, написать небольшой рассказ о себе и прикрепить фотографию.