Афиша культурных событий Приморья с 13 по 19 мая 17:04, 12 мая Афиша культурных событий Приморья с 13 по 19 мая
Движение в центре Владивостока планируют восстановить уже ближайшей ночью 16:32, 12 мая Движение в центре Владивостока планируют восстановить уже ближайшей ночью
Главу Дальнегорска оставили в СИЗО Владивостока до середины лета 16:24, 12 мая Главу Дальнегорска оставили в СИЗО Владивостока до середины лета
Новостная лента
Май, 12 пятница
17:23
Илья Лагутенко: Я посол доброй воли Владивостока Эксклюзив
17:23
Дневник девушки: Внимание! Жиросжигатели! Эксклюзив
17:23
Игорь Пушкарев дал эксклюзивное интервью в СИЗО Эксклюзив
17:22
Супербактерии оказались старше динозавров
17:11
Знаменитого владивостокского тигра Владика 15 мая выпустят в природу Видео
17:04
Афиша культурных событий Приморья с 13 по 19 мая
16:51
Приморскую свиноферму накажут за риск распространения опасных болезней
16:46
Ученые: Бедность - залог смерти от алкоголизма
16:32
Движение в центре Владивостока планируют восстановить уже ближайшей ночью
16:24
Главу Дальнегорска оставили в СИЗО Владивостока до середины лета
16:06
Кино в выходные: что посмотреть во Владивостоке Фото
15:58
Великий целитель ждет к себе в гости
15:52
Серьезная авария произошла в Приморье Видео
15:43
Во Владивостоке построили противодиверсионный катер для ТОФ
15:33
Глава ДВФУ рассекретил свои доходы за год
15:19
Уроки мужества, посвящённые Дню Победы, проходят во Владивостоке Фото
15:06
Дожди и грозы накроют Приморье
14:49
В Хасанском районе Приморья сельских алкоголиков лишили «фуфыриков»
14:30
Специалисты администрации Владивостока готовят сметы для ремонта городских двориков
14:21
В аэропорту Владивостока прием проведет прокурор
14:09
Житель Владивостока пойдет под суд за продажу шкуры тигра
13:51
В Приморье задержан китаец, попытавшийся тихо вывезти нефрит
13:42
Заповедное море Фото
13:32
Приморье задолжало Москве 6,2 миллиарда рублей
13:25
Комиссия по делам несовершеннолетних Ленинского района Владивостока рассмотрела материалы о правонарушениях
13:12
Непредсказуемость Ким Чен Ына пугает США
13:05
Детский познавательный телеканал «О!» начал вещание в «Интерактивном ТВ» от «Ростелекома»
12:57
Шестнадцатилетняя школьница избила свою одноклассницу во Владивостоке
12:52
В Приморье полгода орудовали серийные грабители
12:46
Строителя Приморского океанариума конвой отказался везти в суд из СИЗО
12:38
Начался ремонт автодороги Артем-Находка
12:27
Во Владивостоке ночью из-под земли забил фонтан горячей воды
12:21
Три лесных пожара потушили в Приморье
Участвуете ли вы в "Бессмертном полку"?

Электронные версии
4129 (68) от 12 мая 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Чисто там, где убирают. За собой
Китайские туристы участвовали в шествии Бессмертного полка
Пятнистое семейство нуждается в расширении жилплощади
Просят не спихивать тюленей в воду
«Поджигатели» заплатят штраф в полмиллиона рублей
68 от 04 апреля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Как слово наше отзовется?
Журнал приглашает на свидание и советует… не прогуливать учебу
Что ждать от второго чтения закона?
Встретимся в Ботаническом саду!
13 мая виноградари встретятся в Орехово
Красота и Здоровье

Дневник девушки: Внимание! Жиросжигатели!

36-летняя мама троих детей Жанна Ивашкина рассказывает о некоторых лекарствах
Фото: из архива Жанны Фото: из архива Жанны
Владивосток, пятница, 12 мая , РИА Vladnews.

Участница реалити-проекта РИА VladNews «Дневник девушки» 36-летняя мама троих детей Жанна Ивашкина сегодня рассказывает об опасностях жиросжигателей. 

"Какие опасности таят в себе лекарственные жиросжигатели? В аптеке для женщин предлагаются препараты, содержащие эфедрин, аспирин, кофеин, сибутрамин и тироксин. Плюс лекарственного коктейля из аспирина, кофеина и эфедрина в том, что он ускоряет обмен веществ и снижает чувство голода. Минусов же значительно больше: употребляя такие таблетки, можно заполучить психоз, судороги верхних и нижних конечностей и учащённое сердцебиение. Помимо этого, возможен синдром внезапной смерти. 

Сибутрамин – это вещество, которое воздействует на центр аппетита, расположенный в головном мозге. Во многих европейских странах жиросжигатели, в состав которых входит сибутрамин, запрещены ввиду того, что они наносят существенный вред таким жизненно важным органам, как сердце и печень. 

Ещё один крайне вредный компонент, который могут содержать дешевые жиросжигатели, в аптеке продающиеся, – тироксин. Это искусственно созданный гормон щитовидной железы, употребление которого со временем снижает природные функции щитовидки. 

Стоит ли покупать такие опасные жиросжигатели в аптеке? Для нас, девушки, такие средства не подходят, лучше всё же сделать выбор в пользу здорового питания и физических нагрузок. Прежде чем бежать в аптеку за очередной упаковкой с чудо-таблетками, попробуйте заключить союз с природой и подружиться с продуктами, которые не только помогут в обретении стройности, но и насытят организм витаминами абсолютно без вреда для здоровья. Согласитесь, ведь съесть овощ или фрукт гораздо полезнее и вкуснее, чем глотать непонятную химию".

Говяжья печень - это очень действенный жиросжигатель, в котором много витаминов группы В, а также хрома и железа. Все эти вещества превращают потребляемые калории в энергию, а не в жиры.

Морская капуста содержит много йода, который улучшает работу щитовидной железы, а та, в свою очередь, помогает телу стройнеть.

Малина обладает чудесным свойством расщеплять жиры. Чтобы не поправляться, нужно перед каждым приёмом пищи съедать хотя бы 100 граммов этой вкусной ягоды.

Банан богат калием, который выводит лишнюю жидкость и препятствует образованию целлюлита.

Грейпфрут - природный жиросжигатель, который прекрасно выводит из организмы лишнюю воду и шлаки, а также помогает расщеплять жиры.

Зелёный чай - это замечательный антиоксидант, который не только замедляет процесс старения, но и помогает нормализовать обмен веществ.

Обезжиренные молочные продукты включают в себя кальций, который помогает организму вырабатывать гормон кальцитриол, который вынуждает клетки сжигать жир.

Тысячу раз подумайте, так ли уж нужны вам синтетические жиросжигатели. Для мужчин и женщин в аптеке - богатый выбор, но может, стоит начать с правильного питания?".

Напомним,реалити-проект под названием «Дневник девушки» РИА VladNews запустило 1 сентября 2016 года. Этот проект – реальный пример изменения жизни корреспондента РИА VladNews Анастасии Полетаевой. Настя ведет здоровый образ жизни: правильно питается и занимается спортом. Затем к проекту присоединилась Жанна.

Кроме того, 24-летний житель Владивостока Евгений тоже решил изменить себя, теперь он ведет "Дневник парня".

РИА VladNews приглашает и других смелых девушек и парней для участия в реалити-проекте. У вас есть прекрасный шанс поделиться личным опытом, о котором узнает весь Владивосток! Присылайте заявки на адрес: konkurs@vladnews.ru (с пометкой «Дневник»). В письме необходимо указать контактные данные, написать небольшой рассказ о себе и прикрепить фотографию.

Читайте также:
comments powered by Disqus
Похожие новости
Перец чили помогает похудеть, - ученые
11:13, 12 мая 2017 Перец чили помогает похудеть, - ученые

Пряность увеличивает расход энергии

Братья помогают выбрать спутника жизни для женщин, - ученые
06:22, 12 мая 2017 Братья помогают выбрать спутника жизни для женщин, - ученые

Специалисты провели исследование

Форма носа расскажет о способностях мужчины в постели, - ученые
02:59, 12 мая 2017 Форма носа расскажет о способностях мужчины в постели, - ученые

В эксперименте принимали участие женщины

Красное мясо может вызвать подагру, - ученые
23:30, 11 мая 2017 Красное мясо может вызвать подагру, - ученые

Специалисты провели исследование

Эпидемии гриппа предскажут по соцсетям
12:42, 11 мая 2017 Эпидемии гриппа предскажут по соцсетям

Каждая сезонная эпидемия гриппа уносит жизни до 500 тысяч человек

Ученые узнали, как можно избавиться от кофейной зависимости
03:30, 11 мая 2017 Ученые узнали, как можно избавиться от кофейной зависимости

Утро следует начинать с зарядки

Ученые рассказали, почему популярен секс
23:48, 10 мая 2017 Ученые рассказали, почему популярен секс

Специалисты изучили животный мир