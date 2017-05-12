В Приморье задержан китаец, попытавшийся тихо вывезти нефрит

Мужчина не задекларировал товар, предназначенный для коммерческих целей

Владивосток, пятница, 12 мая , РИА Vladnews.

Таможенники автомобильного поста Пограничный в Приморье обнаружили в сопровождаемом багаже гражданина КНР, следовавшего из РФ, два необработанных минерала нефрита, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ДВТУ.

При устном опросе мужчина заявил, что товары, подлежащие таможенному декларированию в письменной форме, запрещенные или ограниченные к вывозу, он не перемещает, пассажирскую таможенную декларацию не заполнял и не подавал. Однако в ходе проведения таможенного контроля среди личных вещей гражданина таможенники выявили предположительно два необработанных минерала нефрита, общий вес которых составил 6,35 кг.

По словам правонарушителя, камни он получил от знакомых в г. Иркутске с целью передачи на один из пекинских заводов в КНР в качестве образца для их дальнейшей совместной работы. Так как товар перемещался в коммерческих целях, гражданин обязан был задекларировать его в общем порядке с предоставлением таможенных, коммерческих документов.

Лицам, пересекающим границу, следует помнить, что вывоз с таможенной территории ЕАЭС минерального сырья для личного пользования запрещен.

По факту недекларирования товаров в установленной форме, в отношении гражданина возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ. Товар изъят и направлен на экспертизу.