Молодая автоледи сбила школьницу в Приморье 17:53, 12 мая Молодая автоледи сбила школьницу в Приморье
Малолетний ребенок попал под колеса автомобиля в Приморье 17:32, 12 мая Малолетний ребенок попал под колеса автомобиля в Приморье
Афиша культурных событий Приморья с 13 по 19 мая 17:04, 12 мая Афиша культурных событий Приморья с 13 по 19 мая
Новостная лента
Май, 12 пятница
18:54
Илья Лагутенко: Я посол доброй воли Владивостока Эксклюзив
18:54
Дневник девушки: Внимание! Жиросжигатели! Эксклюзив
18:54
Игорь Пушкарев дал эксклюзивное интервью в СИЗО Эксклюзив
18:12
Предприятия и организации Владивостока приглашают принять участие в конкурсе по пропаганде здорового образа жизни
18:02
Корейский инвестор вложит миллион долларов в рыбообработку в Приморье
17:53
Молодая автоледи сбила школьницу в Приморье
17:40
Молодые спортсмены скрестят шпаги и рапиры во Владивостоке
17:32
Малолетний ребенок попал под колеса автомобиля в Приморье
17:22
Супербактерии оказались старше динозавров
17:11
Знаменитого владивостокского тигра Владика 15 мая выпустят в природу Видео
17:04
Афиша культурных событий Приморья с 13 по 19 мая
16:51
Приморскую свиноферму накажут за риск распространения опасных болезней
16:46
Ученые: Бедность - залог смерти от алкоголизма
16:32
Движение в центре Владивостока планируют восстановить уже ближайшей ночью
16:24
Главу Дальнегорска оставили в СИЗО Владивостока до середины лета
16:06
Кино в выходные: что посмотреть во Владивостоке Фото
15:58
Великий целитель ждет к себе в гости
15:52
Серьезная авария произошла в Приморье Видео
15:43
Во Владивостоке построили противодиверсионный катер для ТОФ
15:33
Глава ДВФУ рассекретил свои доходы за год
15:19
Уроки мужества, посвящённые Дню Победы, проходят во Владивостоке Фото
15:06
Дожди и грозы накроют Приморье
14:49
В Хасанском районе Приморья сельских алкоголиков лишили «фуфыриков»
14:30
Специалисты администрации Владивостока готовят сметы для ремонта городских двориков
14:21
В аэропорту Владивостока прием проведет прокурор
14:09
Житель Владивостока пойдет под суд за продажу шкуры тигра
13:51
В Приморье задержан китаец, попытавшийся тихо вывезти нефрит
13:42
Заповедное море Фото
13:32
Приморье задолжало Москве 6,2 миллиарда рублей
13:25
Комиссия по делам несовершеннолетних Ленинского района Владивостока рассмотрела материалы о правонарушениях
13:12
Непредсказуемость Ким Чен Ына пугает США
13:05
Детский познавательный телеканал «О!» начал вещание в «Интерактивном ТВ» от «Ростелекома»
12:57
Шестнадцатилетняя школьница избила свою одноклассницу во Владивостоке
Участвуете ли вы в "Бессмертном полку"?

Электронные версии
4129 (68) от 12 мая 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Чисто там, где убирают. За собой
Китайские туристы участвовали в шествии Бессмертного полка
Пятнистое семейство нуждается в расширении жилплощади
Просят не спихивать тюленей в воду
«Поджигатели» заплатят штраф в полмиллиона рублей
68 от 04 апреля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Как слово наше отзовется?
Журнал приглашает на свидание и советует… не прогуливать учебу
Что ждать от второго чтения закона?
Встретимся в Ботаническом саду!
13 мая виноградари встретятся в Орехово
Общество

Предприятия и организации Владивостока приглашают принять участие в конкурсе по пропаганде здорового образа жизни

Заявка на участие принимают до 26 июня
Фото: vlc.ru Фото: vlc.ru
Владивосток, пятница, 12 мая , РИА Vladnews.

Во Владивостоке стартовал конкурс «За достижения в области пропаганды и формирования здорового образа жизни среди населения». Принять в нём участие приглашаются организации всех организационно-правовых форм, ведущие работу по продвижению здорового образа жизни, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

Как рассказали в отделе по реализации полномочий в сфере охраны здоровья администрации Владивостока, конкурс проводится в двух номинациях: «Лучшее мероприятие в трудовом коллективе, содействующее здоровому образу жизни» и «Лучшая акция для населения города Владивостока по продвижению ценностей здорового образа жизни». Победители в каждой номинации получат в подарок сертификат на приобретение спортивного оборудования и инвентаря номиналом 30 000 рублей. Серебряные призёры получат сертификаты номиналом 20 000 рублей, бронзовые призёры - номиналом 10 000 рублей. Все участники конкурса будут награждены грамотами и памятными сувенирами.

Заявка на участие принимают до 26 июня в управлении по исполнению программ по поддержке населения по адресу: ул. Ильичёва, д. 15, каб. 41 и на электронную почту: simonova@vlc.ru. Контактный телефон: 2614-229.

Более подробная информация о конкурсе размещена в постановлении от12.05.2015 года№ 7727 «Об организации и проведении конкурса «За достижения в области пропаганды и формирования здорового образа жизни среди населения города Владивостока» среди организаций всех организационно-правовых форм, ведущих работу по продвижению здорового образа жизни».

comments powered by Disqus
Похожие новости
Знаменитого владивостокского тигра Владика 15 мая выпустят в природу
17:11, 12 мая 2017 Знаменитого владивостокского тигра Владика 15 мая выпустят в природу

Хищник в ноябре несколько дней держал в страхе Владивосток

Движение в центре Владивостока планируют восстановить уже ближайшей ночью
16:32, 12 мая 2017 Движение в центре Владивостока планируют восстановить уже ближайшей ночью

На Уборевича продолжаются ремонтные работы

Во Владивостоке построили противодиверсионный катер для ТОФ
15:43, 12 мая 2017 Во Владивостоке построили противодиверсионный катер для ТОФ

Это уже четвертый «Грачонок» на флоте

Уроки мужества, посвящённые Дню Победы, проходят во Владивостоке
15:19, 12 мая 2017 Уроки мужества, посвящённые Дню Победы, проходят во Владивостоке

Мероприятия будут проходить до конца мая

Специалисты администрации Владивостока готовят сметы для ремонта городских двориков
14:30, 12 мая 2017 Специалисты администрации Владивостока готовят сметы для ремонта городских двориков

В программу вошли 49 придомовых территорий

В аэропорту Владивостока прием проведет прокурор
14:21, 12 мая 2017 В аэропорту Владивостока прием проведет прокурор

Мероприятие назначено на 15 мая

Комиссия по делам несовершеннолетних Ленинского района Владивостока рассмотрела материалы о правонарушениях
13:25, 12 мая 2017 Комиссия по делам несовершеннолетних Ленинского района Владивостока рассмотрела материалы о правонарушениях

Было рассмотрено 7 материалов