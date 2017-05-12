Предприятия и организации Владивостока приглашают принять участие в конкурсе по пропаганде здорового образа жизни

Заявка на участие принимают до 26 июня

Владивосток, пятница, 12 мая , РИА Vladnews.

Во Владивостоке стартовал конкурс «За достижения в области пропаганды и формирования здорового образа жизни среди населения». Принять в нём участие приглашаются организации всех организационно-правовых форм, ведущие работу по продвижению здорового образа жизни, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

Как рассказали в отделе по реализации полномочий в сфере охраны здоровья администрации Владивостока, конкурс проводится в двух номинациях: «Лучшее мероприятие в трудовом коллективе, содействующее здоровому образу жизни» и «Лучшая акция для населения города Владивостока по продвижению ценностей здорового образа жизни». Победители в каждой номинации получат в подарок сертификат на приобретение спортивного оборудования и инвентаря номиналом 30 000 рублей. Серебряные призёры получат сертификаты номиналом 20 000 рублей, бронзовые призёры - номиналом 10 000 рублей. Все участники конкурса будут награждены грамотами и памятными сувенирами.

Заявка на участие принимают до 26 июня в управлении по исполнению программ по поддержке населения по адресу: ул. Ильичёва, д. 15, каб. 41 и на электронную почту: simonova@vlc.ru. Контактный телефон: 2614-229.

Более подробная информация о конкурсе размещена в постановлении от12.05.2015 года№ 7727 «Об организации и проведении конкурса «За достижения в области пропаганды и формирования здорового образа жизни среди населения города Владивостока» среди организаций всех организационно-правовых форм, ведущих работу по продвижению здорового образа жизни».