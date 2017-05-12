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Политика и экономика

Приморье задолжало Москве 6,2 миллиарда рублей

Общий госдолг регионов ДФО превысил 151 миллиард рублей
Фото: Филипп Романов Фото: Филипп Романов
Владивосток, пятница, 12 мая , РИА Vladnews.

Регионы Дальневосточного федерального округа задолжали госбюджету более 151 миллиарда рублей, причем объем государственного долга Приморского края составляет 6,2 миллиарда, сообщает РИА VladNews со ссылкой на данные Минфина. Госдолг муниципалитетов края составил 5,1 миллиарда.

Необходимо отметить, что в начале срока нынешнего губернатора края Владимира Миклушевского эти параметры (долг региона и долг районов и городов) составляли 551,8 миллиона рублей и 2,1 миллиарда соответственно.

Теперь по объему государственного долга Приморье занимает 6-е место этого печального рейтинга, где лидирует Якутия, задолжавшая Москве 44,5 миллиарда рублей (за несколько лет вырос почти на 30 миллиардов рублей).

Необходимо отметить положительную динамику Камчатского края, долг которого с приходом к власти Владимира Илюхина за 6 лет уменьшился на 2 миллиарда рублей. А Сахалинская область продолжает оставаться регионом с нулевым госдолгом. Но прежнему - единственным на Дальнем Востоке.

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