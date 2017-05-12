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Общество

Детский познавательный телеканал «О!» начал вещание в «Интерактивном ТВ» от «Ростелекома»

Телеканал «О!» теперь доступен абонентам
Фото: Ростелеком Фото: Ростелеком
Владивосток, пятница, 12 мая , РИА Vladnews.

В мае 2017 года новый детский познавательный телеканал «О!» начал вещание в сети «Интерактивного ТВ» компании «Ростелеком». Канал включен в пакеты «ТВОЙ ОПТИМАЛЬНЫЙ», «ТВОЙ ПРОДВИНУТЫЙ» и «ТВОЙ МАКСИМАЛЬНЫЙ» и найти его можно на кнопке 316, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Ростелеком.

Телеканал «О!» – первый и единственный сегодня познавательный канал на русском языке для детей от 3-х до 8-ми лет. Программы телеканала направлены на интеллектуальное и эмоциональное развитие ребёнка. Здесь собраны лучшие развивающие передачи и мультфильмы, которые сделают время, проведённое перед телевизором, не только приятным, но и полезным.

«Мы очень рады, что новый познавательный детский телеканал «О!» теперь доступен пользователям «Интерактивного ТВ» компании «Ростелеком». Внимательное отношение этого оператора к выбору контента для своих абонентов, многообразие телеканалов самой разной тематики и, главное, особое внимание к телеканалам для детей делает его важнейшим партнёром для нас. Я искренне надеюсь, что «О!» обязательно найдёт отклик как у детей, так и у их родителей, ведь наша общая задача – сделать время, проведённое у телевизора, не только интересным, но и полезным», – говорит Анна Шнайдер, главный редактор телеканала «О!».

«С удовольствием представляем нашим абонентам с детьми новый телеканал «О!». Важно, что команда «О!» очень тщательно подходит к выбору контента, который обязательно проверяется педагогами и детскими психологами. Телеканал делает акцент на «умные» программы, мультфильмы и сериалы, которые не только развлекают, но и помогают ребенку узнавать что-то новое и развиваться. Желаем всем маленьким телезрителям приятного и познавательного просмотра», – сказала Олеся Коновалова, заместитель директора по контентной политике «Ростелекома».

«Интерактивное телевидение» – уникальный федеральный продукт «Ростелекома», которым пользуется уже 4,2 млн семей по всей России. «Интерактивное ТВ» – это новый уровень комфорта при телепросмотре, который можно настроить индивидуально под пользователя. «Ростелеком» транслирует более 200 телеканалов. Услуга «Управление просмотром» позволяет воспользоваться паузой и перемоткой, архивом программ.

Сервис «Видеопрокат» предлагает к просмотру более 2,5 тыс. художественных фильмов и сериалов различных жанров и лет, в том числе в форматах HD и 3D, а также мультфильмы, концерты, познавательные программы. Сервис «Мультискрин» позволяет объединить до пяти экранов для просмотра ТВ- и видеоконтента: телевизоры, компьютеры и ноутбуки, планшеты, Smart TV.

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