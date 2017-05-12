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Фоторепортажи

Заповедное море

​2017 год – год 100-летия основания заповедной системы в России
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, пятница, 12 мая , РИА Vladnews.

2017 год – год 100-летия основания заповедной системы в России. Цель Года особо охраняемых природных территорий – привлечение внимания общества к вопросам сохранения объектов природного наследия России.

На выставке «Заповедное море 2017», проходящей в галерее Арка при поддержке WWF России с 12 по 27 мая, представлены фотографии 19 авторов, сделанные в Дальневосточном морском биосферном государственном природном заповеднике, дающие представление о его животном и растительном мире, сообщает РИА VladNews со ссылкой на галерею.

Заповедник расположен в южной части Приморского края, в заливе Петра Великого Японского моря, занимает около 11 процентов акватории залива и представляет всё многообразие течений, температур и соленостей воды, грунтов, подводных и наземных ландшафтов залива, поэтому он является эталоном природы залива Петра Великого.

На островах и в прибрежных водах можно увидеть образцы почти всех ландшафтов Южного Приморья: субтропические леса и леса северные, широколиственные и хвойные; болота и степи; скалы, теплые песчаные бухты и холодные глубины Японского моря, ручьи, реки, озера и солоноватые лагуны, подводные скальные стены побережья материка и островов и обширные горизонтальные песчано-илистые пространства дна. На небольшой территории заповедных островов и побережья сконцентрированы геологические структуры и почвы.
Все это уникальное разнообразие вод, берегов, грунтов, рельефов, течений и температур стало предпосылкой необычайного многообразия населяющих залив видов животных и растений согласно одному из законов экологии: разнообразная среда даёт жизнь богатой биоте.

Здесь живут или встречаются субтропические и суббореальные виды морских и наземных животных и растений, обитают почти все виды водорослей, беспозвоночных животных (моллюсков, ракообразных, иглокожих и др.) и рыб залива Петра Великого. Увидев однажды это великолепие, хочется не только сохранить его в сердце, но также поделиться им с друзьями, близкими и даже совсем незнакомыми людьми. Именно таковы фотографы – авторы настоящей выставки – друзья заповедника. Своими великолепными работами они влюбляют зрителей в объекты и модели их творчества, тем самым активно пропагандируя среди населения Приморского края и его гостей идеи охраны природы.

Автор фоторепортажа: Алексей Воронин, газета "Владивосток"

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