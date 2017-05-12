Молодые спортсмены скрестят шпаги и рапиры во Владивостоке

В субботу, 13 мая, и воскресенье, 14 мая, в спортзале школы-интерната № 1 (ул. Баляева, 46) Владивостока пройдет турнир по фехтованию. Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляет федерация фехтования Приморского края, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.
Соревнования будут организованы в целях развития и популяризации фехтования в городе , выявления сильнейших спортсменов, повышения уровня спортивного мастерства фехтовальщиков, формирования сборной команды Владивостока.
Программа соревнований
13 мая
10:00 – личные соревнования в дисциплине «рапира» (мальчики и девочки, юноши и девушки);
12:00 – открытие соревнований;
12:15 – продолжение личных соревнований и командный турнир.
14 мая
10:00 – личные соревнования в дисциплине «шпага» (мальчики и девочки, юноши и девушки).
12:00 – командные соревнования.