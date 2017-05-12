Молодые спортсмены скрестят шпаги и рапиры во Владивостоке

Соревнования пройдут в выходные

Владивосток, пятница, 12 мая , РИА Vladnews.

В субботу, 13 мая, и воскресенье, 14 мая, в спортзале школы-интерната № 1 (ул. Баляева, 46) Владивостока пройдет турнир по фехтованию. Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляет федерация фехтования Приморского края, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

Соревнования будут организованы в целях развития и популяризации фехтования в городе , выявления сильнейших спортсменов, повышения уровня спортивного мастерства фехтовальщиков, формирования сборной команды Владивостока.

Программа соревнований

13 мая

10:00 – личные соревнования в дисциплине «рапира» (мальчики и девочки, юноши и девушки);

12:00 – открытие соревнований;

12:15 – продолжение личных соревнований и командный турнир.

14 мая

10:00 – личные соревнования в дисциплине «шпага» (мальчики и девочки, юноши и девушки).

12:00 – командные соревнования.