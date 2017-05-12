Уроки мужества, посвящённые Дню Победы, проходят во Владивостоке

Мероприятия будут проходить до конца мая

Владивосток, пятница, 12 мая , РИА Vladnews.

Мероприятия в честь Дня Победы продолжаются во Владивостоке. Так, в муниципальных библиотеках в эти майские дни проходят уроки мужества, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

В библиотеке № 7 (ул. Калинина, 281) состоялось мероприятие «Уроки мужества – уроки жизни», в котором приняли участие ученики 8-х классов школы № 74. Здесь школьники слушали песни и стихотворения военных лет. Так, прозвучали в стенах библиотеки строки Юлии Друниной и Булата Окуджавы.

В библиотеке № 13 (ул. Русская, 78) 85 ребят – учеников 2-3-х классов школы № 61 приняли участие в уроках мужества «Стояли, как солдаты, города-герои». Школьникам представили электронную презентацию «Увековеченная память» о городах-героях и подвиге людей их защищавших.

Специалисты библиотеки № 22 (ул. Славянская, 17) организовали урок мужества и обзор-путешествие по страницам книг «Эта память твоя и моя» для учащихся 1в класса школы № 28. Школьники познакомились с произведениями писателей-фронтовиков.

Специалисты библиотеки № 15 (ул. Волкова, 11) провели для учеников 5а класса школы № 54 беседу «Опаленные войной». Пятиклассники узнали о Героях Советского Союза - Зое Космодемьянской, Николае Гастелло, Александре Матросове, Алексее Маресьеве.