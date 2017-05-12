Специалисты администрации Владивостока готовят сметы для ремонта городских двориков

В программу вошли 49 придомовых территорий

Владивосток, пятница, 12 мая , РИА Vladnews.

Во Владивостоке продолжается реализация городской программы "Формирование современной городской среды на территории Владивостокского городского округа" на 2017 год. Значительную часть программы составляет благоустройство придомовых территорий. О том, как идет подготовка к ремонту городских двориков, рассказал в ходе встречи с журналистами начальник управления содержания жилищного фонда администрации Владивостока Григорий Пейхвассер, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

В данный момент специалисты готовят сметы для ремонта придомовых территорий, обсчитывают стоимость работ в каждом из них, поскольку от цены зависит, сколько дворов сможет войти в окончательный список.

Напомним, список придомовых территорий, которые вошли в программу благоустройства «Формирование современной городской среды на территории Владивостокского городского округа» в 2017 году, был сформирован на прошлой неделе на основании заявок от жителей домов в ходе заседания общественной комиссии. В него вошли 49 придомовых территорий. Однако из-за ограниченного объема финансирования отремонтированы будут не все, часть дворов перенесут на следующий год. Отметим, основная часть финансирования программы предусмотрена в федеральном бюджете (на условиях софинансирования с краевым и муниципальным бюджетами).

«Мы надеемся, что федеральный проект будет действовать до 2022 года - об этом есть заявления федеральных структур. А значит, будут средства и для реализации нашей муниципальной программы, - рассказал Григорий Пейхвассер. - После составления сметных расчётов по каждому двору станет известно, сколько из 49 придомовых территорий – участников программы – будет отремонтировано в текущем году, исходя из выделенной суммы финансирования, а какие дворы перейдут в программу следующего года».

Для формирования адресного перечня двориков, подлежащих благоустройству в пределах финансирования, выделенного на реализацию программы в текущем году, специалисты провели ранжирование заявок по сумме баллов. Каждый двор был оценен по нескольким критериям – продолжительность эксплуатации имущества МКД, наличие элементов благоустройства (пешеходные дорожки, ограждения, скамьи, урны, беседки), дизайн-проект благоустройства придомовой территорий. В итоге, дворику, набравшему наибольшее количество баллов, было присвоено более высокое место. Первые в списке дома будут отремонтированы в этом году. Окончательный их перечень станет известен к концу мая.