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Общество

Специалисты администрации Владивостока готовят сметы для ремонта городских двориков

В программу вошли 49 придомовых территорий
Фото: vlc.ru Фото: vlc.ru
Владивосток, пятница, 12 мая , РИА Vladnews.

Во Владивостоке продолжается реализация городской программы "Формирование современной городской среды на территории Владивостокского городского округа" на 2017 год. Значительную часть программы составляет благоустройство придомовых территорий. О том, как идет подготовка к ремонту городских двориков, рассказал в ходе встречи с журналистами начальник управления содержания жилищного фонда администрации Владивостока Григорий Пейхвассер, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

В данный момент специалисты готовят сметы для ремонта придомовых территорий, обсчитывают стоимость работ в каждом из них, поскольку от цены зависит, сколько дворов сможет войти в окончательный список.

Напомним, список придомовых территорий, которые вошли в программу благоустройства «Формирование современной городской среды на территории Владивостокского городского округа» в 2017 году, был сформирован на прошлой неделе на основании заявок от жителей домов в ходе заседания общественной комиссии. В него вошли 49 придомовых территорий. Однако из-за ограниченного объема финансирования отремонтированы будут не все, часть дворов перенесут на следующий год. Отметим, основная часть финансирования программы предусмотрена в федеральном бюджете (на условиях софинансирования с краевым и муниципальным бюджетами).

«Мы надеемся, что федеральный проект будет действовать до 2022 года - об этом есть заявления федеральных структур. А значит, будут средства и для реализации нашей муниципальной программы, - рассказал Григорий Пейхвассер. - После составления сметных расчётов по каждому двору станет известно, сколько из 49 придомовых территорий – участников программы – будет отремонтировано в текущем году, исходя из выделенной суммы финансирования, а какие дворы перейдут в программу следующего года».

Для формирования адресного перечня двориков, подлежащих благоустройству в пределах финансирования, выделенного на реализацию программы в текущем году, специалисты провели ранжирование заявок по сумме баллов. Каждый двор был оценен по нескольким критериям – продолжительность эксплуатации имущества МКД, наличие элементов благоустройства (пешеходные дорожки, ограждения, скамьи, урны, беседки), дизайн-проект благоустройства придомовой территорий. В итоге, дворику, набравшему наибольшее количество баллов, было присвоено более высокое место. Первые в списке дома будут отремонтированы в этом году. Окончательный их перечень станет известен к концу мая.

1.ул. В. Терешковой, д. 7
2.ул. Тунгусская, д. 63
3.ул. Тунгусская, д. 61
4.ул. Морозова, д.9
5.ул. 40 лет ВЛКСМ, д.8
6.ул. Фирсова, д. 4 А, 4, 6
7.ул. Тунгусская, д. 65
8.пр. 100 -лет Владивостоку, д. 30б
9.пр. 100 -лет Владивостоку, д. 30а
10.ул. Тунгусская, д. 46
11.ул. Тунгусская, д. 44
12.ул. Верхнепортовая, д. 64
13.ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 17
14.ул. Кипарисовая, д. 18
15.ул. Луговая, д. 47
16.ул.Уборевича, д. 15
17.ул. Тунгусская, д. 48
18.ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 30 В
19.ул. Тунгусская, д. 50
20.ул. Тунгусская, д. 20
21.ул. Ивановская, д. 6/4
22.ул. Терешковой, д. 1
23.ул. Кипарисовая, д. 16
24.ул. Монтажная, д. 5
25.ул. Нерчинская, д. 21
26.ул. Луговая, д. 43
27.ул. Ладыгина, д. 13
28.пр-т Красного Знамени, д. 102
29.пр-т Красного Знамени, д. 104
30.ул. Горная, д. 33
31.ул. Зои Космодемьянской, д. 27 А
32.ул. Ладыгина, д. 15
33.ул. Колесника, д. 6
34.ул. Спортивная, д. 9
35.ул. 3-я Строительная, д. 12
36.ул. Пушкинская, д. 68
37.ул. Сипягина, д. 22
38.ул. Ватутина, д. 20
39.пр. 100 -лет Владивостоку, д. 50
40.ул. Полярная, д. 3
41.ул. Светланская, д. 6
42.ул. Спиридонова, д. 15
43.ул. Баляева, д. 21
44.ул. Нерчинская, д. 40
45.ул. Русская, д. 55 А
46.ул. Черняховского, д. 3
47.ул. Адмирала Кузнецова, д. 90
48.ул. Кипарисовая, д. 2
49.ул. Хабаровская, д. 6 Б

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