Приморье задолжало Москве 6,2 миллиарда рублей 13:32, 12 мая Приморье задолжало Москве 6,2 миллиарда рублей
Шестнадцатилетняя школьница избила свою одноклассницу во Владивостоке 12:57, 12 мая Шестнадцатилетняя школьница избила свою одноклассницу во Владивостоке
Строителя Приморского океанариума конвой отказался везти в суд из СИЗО 12:46, 12 мая Строителя Приморского океанариума конвой отказался везти в суд из СИЗО
Новостная лента
Май, 12 пятница
14:21
Илья Лагутенко: Я посол доброй воли Владивостока Эксклюзив
14:21
Игорь Пушкарев дал эксклюзивное интервью в СИЗО Эксклюзив
14:21
Какие силы могут сойтись в вооруженном конфликте на Корейском полуострове?
14:21
В аэропорту Владивостока прием проведет прокурор
14:09
Житель Владивостока пойдет под суд за продажу шкуры тигра
13:51
В Приморье задержан китаец, попытавшийся тихо вывезти нефрит
13:42
Заповедное море Фото
13:32
Приморье задолжало Москве 6,2 миллиарда рублей
13:25
Комиссия по делам несовершеннолетних Ленинского района Владивостока рассмотрела материалы о правонарушениях
13:12
Непредсказуемость Ким Чен Ына пугает США
13:05
Детский познавательный телеканал «О!» начал вещание в «Интерактивном ТВ» от «Ростелекома»
12:57
Шестнадцатилетняя школьница избила свою одноклассницу во Владивостоке
12:52
В Приморье полгода орудовали серийные грабители
12:46
Строителя Приморского океанариума конвой отказался везти в суд из СИЗО
12:38
Начался ремонт автодороги Артем-Находка
12:27
Во Владивостоке ночью из-под земли забил фонтан горячей воды
12:21
Три лесных пожара потушили в Приморье
12:08
Администрация Владивостока продолжает отстаивать в судах городские скверы Фото
11:56
Чемпиона города по лапте выявили во Владивостоке Видео
11:46
Напором горячей воды разорвало трубы в центре Владивостока
11:37
В центре Владивостока продолжают ремонтировать провал дороги
11:28
Жилая квартира сгорела в Приморье
11:13
Перец чили помогает похудеть, - ученые
11:01
Мужчина ограбил владивостокца в лифте, угрожая пистолетом
10:48
В Приморье появится современный рыбоперерабатывающий комплекс
10:39
На Владивосток надвигается мощный циклон Видео
10:23
Правительство показало карту скоплений «дальневосточных гектаров» в Приморье
10:14
Несколько авиарейсов прибудут в аэропорт Владивостока с задержкой
10:02
Приморец предстанет перед судом за махинации с водительскими удостоверениями
09:48
Во Владивостоке в четверг произошло почти 70 аварий Эксклюзив
09:32
Пенсионерка пострадала под колесами авто во Владивостоке Эксклюзив
09:31
Отпечатки рук и автографы известных кинорежиссеров появились во Владивостоке Фото
09:20
В Приморье состоялся чемпионат по буксировке автомобилей
Участвуете ли вы в "Бессмертном полку"?

Электронные версии
4129 (68) от 12 мая 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Чисто там, где убирают. За собой
Китайские туристы участвовали в шествии Бессмертного полка
Пятнистое семейство нуждается в расширении жилплощади
Просят не спихивать тюленей в воду
«Поджигатели» заплатят штраф в полмиллиона рублей
68 от 04 апреля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Как слово наше отзовется?
Журнал приглашает на свидание и советует… не прогуливать учебу
Что ждать от второго чтения закона?
Встретимся в Ботаническом саду!
13 мая виноградари встретятся в Орехово
Общество

Комиссия по делам несовершеннолетних Ленинского района Владивостока рассмотрела материалы о правонарушениях

Было рассмотрено 7 материалов
Фото: tulasmi.ru Фото: tulasmi.ru
Владивосток, пятница, 12 мая , РИА Vladnews.

10 мая в Ленинском районе Владивостока состоялось очередное заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. В соответствии с планом работы заседания комиссии проходят дважды в месяц, на них рассматриваются материалы в отношении детей и их законных представителей. 10 мая комиссия рассмотрела одно дело в отношении несовершеннолетней и шесть дел в отношении родителей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

На комиссии впервые было рассмотрено дело в отношении шестнадцатилетней Е., которая 18 апреля нанесла побои своей однокласснице. Девочка в итоге оказалась на больничной койке. При этом свидетелями драки стали другие дети. Протокол о правонарушении был составлен как в отношении десятиклассницы, так и ее родителей. Рассмотрев документ (его составляют органы полиции), члены комиссии приняли решение признать девочку виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 6.1.1 КоАП России, и назначили ей наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей. Деньги обязаны выплатить родители. Мать девочки также признана виновной в неисполнении обязанностей по воспитанию и обучении ребенка и оштрафована на 300 рублей.

Также комиссия рассмотрела дело в отношении гражданки Б., которая ненадлежащим образом исполняет обязанности по воспитанию и обучению своей дочери-девятиклассницы. Девочка длительное время пропускает занятия без уважительных причин, не аттестована по многим предметам. Матери подростка вынесено административное наказание в виде штрафа в размере 500 рублей. Девочке рекомендовано в срочном порядке приступить к учебе, чтобы иметь возможность сдать выпускные экзамены.

Следующее заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Ленинского района состоится 23 мая.

Для справки

Сегодня на профилактическом учете в комиссии по делам несовершеннолетних Ленинского района Владивостока состоят 57 детей и 37 семей, находящихся в социально опасном положении (в них проживают 58 несовершеннолетних). В составе комиссии – представители системы образования, центра занятости, полиции, ГУФСИН, прокуратуры, соцзащиты, органов опеки и попечительства, психолог. Принимая во внимание, что многие семьи не знают, куда обращаться при возникновении проблем, члены комиссии оказывают им консультации различного характера, ставят на учет в органы социальной защиты населения, разъясняют права и обязанности. При необходимости детей и их родителей направляют в центр диагностики и консультирования «Коррекция». Также члены комиссии оказывают содействие в оформлении несовершеннолетних в социально-реабилитационные центры до улучшения социально-бытовых условий проживания семьи.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Детский познавательный телеканал «О!» начал вещание в «Интерактивном ТВ» от «Ростелекома»
13:05, 12 мая 2017 Детский познавательный телеканал «О!» начал вещание в «Интерактивном ТВ» от «Ростелекома»

Телеканал «О!» теперь доступен абонентам

Начался ремонт автодороги Артем-Находка
12:38, 12 мая 2017 Начался ремонт автодороги Артем-Находка

Трасса должна быть отремонтирована до начала пикового летнего сезона

Три лесных пожара потушили в Приморье
12:21, 12 мая 2017 Три лесных пожара потушили в Приморье

В настоящее время действует еще одно возгорание

Администрация Владивостока продолжает отстаивать в судах городские скверы
12:08, 12 мая 2017 Администрация Владивостока продолжает отстаивать в судах городские скверы

Суд принял решение в пользу сквера и жителей города

Правительство показало карту скоплений «дальневосточных гектаров» в Приморье
10:23, 12 мая 2017 Правительство показало карту скоплений «дальневосточных гектаров» в Приморье

Всего в ДФО зарегистрировано 53 места концентрации заявок на бесплатную землю

Несколько авиарейсов прибудут в аэропорт Владивостока с задержкой
10:14, 12 мая 2017 Несколько авиарейсов прибудут в аэропорт Владивостока с задержкой

Изменения в расписании

Во Владивостоке в четверг произошло почти 70 аварий
09:48, 12 мая 2017 Во Владивостоке в четверг произошло почти 70 аварий

Зарегистрировано 360 нарушений ПДД