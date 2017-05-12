Комиссия по делам несовершеннолетних Ленинского района Владивостока рассмотрела материалы о правонарушениях

Было рассмотрено 7 материалов

Владивосток, пятница, 12 мая , РИА Vladnews.

10 мая в Ленинском районе Владивостока состоялось очередное заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. В соответствии с планом работы заседания комиссии проходят дважды в месяц, на них рассматриваются материалы в отношении детей и их законных представителей. 10 мая комиссия рассмотрела одно дело в отношении несовершеннолетней и шесть дел в отношении родителей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

На комиссии впервые было рассмотрено дело в отношении шестнадцатилетней Е., которая 18 апреля нанесла побои своей однокласснице. Девочка в итоге оказалась на больничной койке. При этом свидетелями драки стали другие дети. Протокол о правонарушении был составлен как в отношении десятиклассницы, так и ее родителей. Рассмотрев документ (его составляют органы полиции), члены комиссии приняли решение признать девочку виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 6.1.1 КоАП России, и назначили ей наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей. Деньги обязаны выплатить родители. Мать девочки также признана виновной в неисполнении обязанностей по воспитанию и обучении ребенка и оштрафована на 300 рублей.

Также комиссия рассмотрела дело в отношении гражданки Б., которая ненадлежащим образом исполняет обязанности по воспитанию и обучению своей дочери-девятиклассницы. Девочка длительное время пропускает занятия без уважительных причин, не аттестована по многим предметам. Матери подростка вынесено административное наказание в виде штрафа в размере 500 рублей. Девочке рекомендовано в срочном порядке приступить к учебе, чтобы иметь возможность сдать выпускные экзамены.

Следующее заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Ленинского района состоится 23 мая.

Для справки

Сегодня на профилактическом учете в комиссии по делам несовершеннолетних Ленинского района Владивостока состоят 57 детей и 37 семей, находящихся в социально опасном положении (в них проживают 58 несовершеннолетних). В составе комиссии – представители системы образования, центра занятости, полиции, ГУФСИН, прокуратуры, соцзащиты, органов опеки и попечительства, психолог. Принимая во внимание, что многие семьи не знают, куда обращаться при возникновении проблем, члены комиссии оказывают им консультации различного характера, ставят на учет в органы социальной защиты населения, разъясняют права и обязанности. При необходимости детей и их родителей направляют в центр диагностики и консультирования «Коррекция». Также члены комиссии оказывают содействие в оформлении несовершеннолетних в социально-реабилитационные центры до улучшения социально-бытовых условий проживания семьи.