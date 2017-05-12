Строителя Приморского океанариума конвой отказался везти в суд из СИЗО

Андрей Поплавский не смог присутствовать в заседании из-за резкого ухудшения здоровья; допрос Олега Шишова снова сорвался

Владивосток, пятница, 12 мая , РИА Vladnews.

Допрос экс-главы НПО "Мостовик" Олега Шишова по делу обвиняемого в растрате бюджетного миллиарда рублей бывшего руководителя Дирекции Управделами президента на Дальнем Востоке Андрея Поплавского так и не состоялся во Фрунзенском суде Владивостока, сообщает корреспондент РИА VladNews. Третий допрос свидетеля Шишова по различным причинам переносится с декабря 2016 года. Например, в прошлый раз он на допрос по видеоконференцсвязи не явился, так как покинул Омск сразу после условно-досрочного освобождения.

На этот раз заседание не состоялось по причине серьезного ухудшения здоровья подсудимого, рассказал корреспонденту РИА VladNews адвокат Александр Граф:

- Мы пришли в процесс как и было положено, к 2 часам дня, ждали примерно до 4 часов. Потом нас пригласили войти, и судья сообщила, что Поплавский не может присутствовать, так как он лежачий и не было возможности его устроить в судебном заседании, а конвой отказался его перевозить в таком состоянии, - отметил защитник.

В то же время свидетель Шишов в заседании заявил о своем огромном желании дать свидетельские показания по делу, так как ждет этого допроса с декабря. Поэтому заседание с его допросом было назначено на 16 мая. Как пишет ИА PrimaMedia, Олег Шишов даже пообещал перенести с этого дня на другую дату назначенную ему сложную медицинскую операцию.

Напомним, дело экс-руководителя Дирекции по строительству Управделами президента Андрея Поплавского затягивается уже много месяцев. Он обвиняется в растрате миллиарда рублей, выделенных на строительство Приморского океанариума. Отметим, что бюджетный миллиард разыскивают уже 2 с лишним года. При этом стоимость океанариума во время его строительства не вызывала никаких вопросов, документы говорят об отсутствии ущерба от деятельности Поплавского, а специалисты - о том, что завысить стоимость строительства было практически невозможно. Пребывание ответчика в СИЗО продлевается на протяжении в общей сложности последних 2,5 лет.