В Приморье полгода орудовали серийные грабители

Злоумышленники задержаны

Владивосток, пятница, 12 мая , РИА Vladnews.

В поселке Тавричанка с октября 2016 по апрель 2017 года были совершены кражи личного имущества из частных домовладений, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

В ходе розыска сотрудники полиции задержали двух местных жителей, которые дали признательные показания в 9 эпизодах преступной деятельности. Ущерб превысил 200 тысяч рублей.

По месту жительства подозреваемых была изъята часть похищенного имущества: деньги, электроинструменты, мопеды. Остальным злоумышленники распорядились по своему усмотрению.

По данному факту возбуждены уголовные дела. Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы до пяти лет.