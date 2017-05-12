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В Приморье полгода орудовали серийные грабители

Злоумышленники задержаны
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 12 мая , РИА Vladnews.

В поселке Тавричанка с октября 2016 по апрель 2017 года были совершены кражи личного имущества из частных домовладений, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

В ходе розыска сотрудники полиции задержали двух местных жителей, которые дали признательные показания в 9 эпизодах преступной деятельности. Ущерб превысил 200 тысяч рублей.

По месту жительства подозреваемых была изъята часть похищенного имущества: деньги, электроинструменты, мопеды. Остальным злоумышленники распорядились по своему усмотрению.

По данному факту возбуждены уголовные дела. Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы до пяти лет.

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