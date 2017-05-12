Во Владивостоке ночью из-под земли забил фонтан горячей воды

Гидравлические испытания идут своим чередом и выявляют слабые места теплосетей

Владивосток, пятница, 12 мая , РИА Vladnews.

Во Владивостоке в ночь с четверга на пятницу на Народном проспекте напротив Водоканала произошел прорыв теплотрассы в ходе гидравлических испытаний, сообщает корреспондент РИА VladNews. Вода била из-под земли фонтаном более 3 метров (видео - здесь).

Как отметили в пресс-службе АО "Дальневосточная генерирующая компания", в случаях, если порыв происходит под проезжей частью, место аварии локализуют. Сам ремонт требует времени:

- Такой ремонт требует согласования с администрацией города и ГИБДД: мы не можем просто начать раскапывать проезжую часть, - отметили в ресурсоснабжающей компании. - Наша компания берет на себя обязательство по восстановлению дорожного покрытия после ремонта.

Напомним, РИА VladNews писало о том, что в ходе гидравлических испытаний, нацеленных на выявление слабых мест теплосетей, температура воды не превышает 40 градусов, а воду под повышенным давлением подают ночью - в целях безопасности людей.