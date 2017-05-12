Афиша культурных событий Приморья с 13 по 19 мая 17:04, 12 мая Афиша культурных событий Приморья с 13 по 19 мая
Движение в центре Владивостока планируют восстановить уже ближайшей ночью 16:32, 12 мая Движение в центре Владивостока планируют восстановить уже ближайшей ночью
Главу Дальнегорска оставили в СИЗО Владивостока до середины лета 16:24, 12 мая Главу Дальнегорска оставили в СИЗО Владивостока до середины лета
Новостная лента
Май, 12 пятница
17:23
Илья Лагутенко: Я посол доброй воли Владивостока Эксклюзив
17:23
Дневник девушки: Внимание! Жиросжигатели! Эксклюзив
17:23
Игорь Пушкарев дал эксклюзивное интервью в СИЗО Эксклюзив
17:22
Супербактерии оказались старше динозавров
17:11
Знаменитого владивостокского тигра Владика 15 мая выпустят в природу Видео
17:04
Афиша культурных событий Приморья с 13 по 19 мая
16:51
Приморскую свиноферму накажут за риск распространения опасных болезней
16:46
Ученые: Бедность - залог смерти от алкоголизма
16:32
Движение в центре Владивостока планируют восстановить уже ближайшей ночью
16:24
Главу Дальнегорска оставили в СИЗО Владивостока до середины лета
16:06
Кино в выходные: что посмотреть во Владивостоке Фото
15:58
Великий целитель ждет к себе в гости
15:52
Серьезная авария произошла в Приморье Видео
15:43
Во Владивостоке построили противодиверсионный катер для ТОФ
15:33
Глава ДВФУ рассекретил свои доходы за год
15:19
Уроки мужества, посвящённые Дню Победы, проходят во Владивостоке Фото
15:06
Дожди и грозы накроют Приморье
14:49
В Хасанском районе Приморья сельских алкоголиков лишили «фуфыриков»
14:30
Специалисты администрации Владивостока готовят сметы для ремонта городских двориков
14:21
В аэропорту Владивостока прием проведет прокурор
14:09
Житель Владивостока пойдет под суд за продажу шкуры тигра
13:51
В Приморье задержан китаец, попытавшийся тихо вывезти нефрит
13:42
Заповедное море Фото
13:32
Приморье задолжало Москве 6,2 миллиарда рублей
13:25
Комиссия по делам несовершеннолетних Ленинского района Владивостока рассмотрела материалы о правонарушениях
13:12
Непредсказуемость Ким Чен Ына пугает США
13:05
Детский познавательный телеканал «О!» начал вещание в «Интерактивном ТВ» от «Ростелекома»
12:57
Шестнадцатилетняя школьница избила свою одноклассницу во Владивостоке
12:52
В Приморье полгода орудовали серийные грабители
12:46
Строителя Приморского океанариума конвой отказался везти в суд из СИЗО
12:38
Начался ремонт автодороги Артем-Находка
12:27
Во Владивостоке ночью из-под земли забил фонтан горячей воды
12:21
Три лесных пожара потушили в Приморье
Участвуете ли вы в "Бессмертном полку"?

Электронные версии
4129 (68) от 12 мая 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Чисто там, где убирают. За собой
Китайские туристы участвовали в шествии Бессмертного полка
Пятнистое семейство нуждается в расширении жилплощади
Просят не спихивать тюленей в воду
«Поджигатели» заплатят штраф в полмиллиона рублей
68 от 04 апреля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Как слово наше отзовется?
Журнал приглашает на свидание и советует… не прогуливать учебу
Что ждать от второго чтения закона?
Встретимся в Ботаническом саду!
13 мая виноградари встретятся в Орехово
Культура

Кино в выходные: что посмотреть во Владивостоке

Три премьеры подготовила новая кинонеделя
Фото: из открытых источников Фото: из открытых источников
Владивосток, пятница, 12 мая , РИА Vladnews.

На большие экраны кинотеатров выходит исторический боевик «Меч короля Артура», в котором из центральной фигуры английского фольклора сначала сделают дворового хулигана, чтобы затем вернуть присущее регалиям благородство. Следом еще две премьеры: комедия «Доспехи бога: В поисках сокровищ» с Джеки Чаном и отечественная лента «Большой», сообщает РИА VladNews со ссылкой на газету "Владивосток".

«Меч короля Артура» (16+)

Молодой Артур околачивается на окраинах Лондиниума со своей бандой. Своим происхождением он совершенно не дорожит и не интересуется. Так он живет до момента, пока судьба не сводит его с волшебным мечом Экскалибуром. После этого Артур кардинально меняется – влюбляется, присоединяется к движению сопротивления и объединяет вокруг себя людей, чтобы свергнуть тирана Вортигерна, убившего родителей Артура и захватившего трон.

Новый фильм от режиссера Гая Риччи не претендует на историческую достоверность, что ненаказуемо, учитывая легендарность самой истории о короле Артуре, рыцарях круглого стола, волшебном мече и прочем английском историческом фольклоре. Претендует лента как минимум на то, чтобы стать зрелищным и стильным боевиком. Гай Риччи уже осовременил «Шерлока Холмса», превратив почетного лондонского сыщика в героя боевика. И получилось интересно. На этот раз в режиссерском прицеле фигура более серьезная, но столь же богатая на переосмысление. Также в плюсы фильма можно записать присутствие актера Джуда Лоу в качестве главного злодея.

«Доспехи бога: В поисках сокровищ» (12+)

Профессора археологии Джека Си ждет по-настоящему увлекательное приключение. Нужно разгадать массу загадок и найти несметные сокровища древнего королевства. За самым большим кладом в истории охотится еще и могущественный преступный синдикат.

Джеку вместе с командой предстоит проявить умение, смекалку и завоевать сердце принцессы.

Данный фильм не имеет никакого отношения к легендарной франшизе. За присказку «Доспехи бога» надо благодарить российских прокатчиков. Тем не менее старый добрый Джеки Чан прекрасно смотрится в роли героя приключенческой ленты. Костюмчик сидит так, что никаких доспехов не надо.

«Большой» (12+)

Юная и необычайно талантливая танцовщица Юля Ольшанская из маленького шахтерского городка вытягивает счастливый билет: ее замечает бывший артист балета Потоцкий и прочит будущее великой балерины, достойной главной сцены страны. Однако для того, чтобы стать бриллиантом, любому, даже самому выдающемуся, алмазу требуется огранка. И путь на легендарные подмостки Большого театра для Юли лежит через стены балетной школы, где опеку над непокорной провинциалкой берет еще более своенравная преподавательница Галина Михайловна Белецкая. Превращение в приму потребует невероятного самоотречения, и Юля на собственном опыте должна будет убедиться, что большой балет – это не только белизна пачек, золото лож и скольжение шелковых лент. Но никакие препятствия не остановят того, у кого есть большая мечта.

Источник: Сергей ПЕТРАЧКО, газета "Владивосток"
comments powered by Disqus
Похожие новости
«Ночь музеев»-2017 во Владивостоке: программа
15:32, 11 мая 2017 «Ночь музеев»-2017 во Владивостоке: программа

Музейные экспозиции и интерактивная программа

«Океан Звезд» откроется во Владивостоке 11 мая
16:45, 10 мая 2017 «Океан Звезд» откроется во Владивостоке 11 мая

Торжественное открытие аллеи состоится у кинотеатра «Океан»

Театр имени М.Горького порадует премьерами
04:04, 08 мая 2017 Театр имени М.Горького порадует премьерами

Репертуар на май

Стало известно, каково на самом деле здоровье Леонида Якубовича
02:05, 06 мая 2017 Стало известно, каково на самом деле здоровье Леонида Якубовича

Телеведущий сильно удивлен вниманием к его персоне; он умирать не собирается

​Фотолетопись русской эмиграции
09:42, 04 мая 2017 ​Фотолетопись русской эмиграции

Выставка известного фотографа Нины Аловерт открылась в музее имени Арсеньева

Международный творческий проект «Искусство для всех» представили в «Артэтаже» во Владивостоке
20:11, 02 мая 2017 Международный творческий проект «Искусство для всех» представили в «Артэтаже» во Владивостоке

Проект стартовал в Москве, затем был показан в Санкт-Петербурге и Новосибирске

Ушел из жизни детский писатель Анатолий Алексин
12:49, 02 мая 2017 Ушел из жизни детский писатель Анатолий Алексин

Классик скончался на 93-м году жизни