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Три лесных пожара потушили в Приморье

В настоящее время действует еще одно возгорание
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 12 мая , РИА Vladnews.

За минувшие сутки в Приморье было ликвидировано еще три лесных пожара в Пограничном, Шкотовском районе и Уссурийске на площади 39 гектаров, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края. В тушении было задействовано 30 человек и 6 единиц техники.

Сообщается, что в настоящее время в крае действует еще один лесной пожар в Ольгинском районе на площади около 400 гектаров, в тушении которого принимают участие более 50 человек и 15 единиц техники.

Отметим, что с начала года было зарегистрировано 378 лесных пожаров.

В случае обнаружения пожара следует звонить по телефону: 8 (423) 2-399-999, единый телефон пожарных и спасателей – 101.

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