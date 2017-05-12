Администрация Владивостока продолжает отстаивать в судах городские скверы

Суд принял решение в пользу сквера и жителей города

Владивосток, пятница, 12 мая , РИА Vladnews.

Сквер имени Н.П. Игнатьева в районе Океанского проспекта, 74 сохранит статус территории общего пользования и останется зеленой зоной. Соответствующее решение принял вчера, 10 мая, Фрунзенский районный суд г. Владивостока, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

В решении говорится: признать отсутствующим право собственности ООО «УК «РЭМИ» на земельный участок в районе Океанского проспекта, 74, и на объект незавершенного строительства готовностью 1 %, расположенный по данному адресу. Также решением суда признано отсутствующим обременение в виде прав аренды на соседний земельный участок.

Это значит, что на данных земельных участках может быть сохранен полноценный муниципальный сквер, который находится там долгие годы.

При этом ООО «УК «РЭМИ» имеет право обжаловать решение Фрунзенского суда г. Владивостока в Приморском краевом суде.

Напомним, земельный участок в районе Океанского проспекта, 68-74, в 2004 году был передан в аренду ООО "Фасад-Строй" для строительства объекта «Центр ландшафтного дизайна». В 2005 году участок был оформлен в собственность компании на том основании, что там якобы начиналось строительство и есть объект незавершенного строительства готовностью 1 %. Позже земля по договору купли-продажи перешла к ООО «УК «РЭМИ». Компания планировала построить здесь объект розничной торговли.

Проверка, проведенная прокуратурой г. Владивостока с выходом на место, показала, что фактически указанный объект незавершенного строительства отсутствует, а значит, земельный участок был предоставлен в собственность ООО «Фасад-Строй» в нарушение закона.

В 2011 году администрацией города Владивостока была осуществлена государственная регистрация права муниципальной собственности на данный сквер.

Для того чтобы сохранить эту большую зеленую зону в качестве сквера и места общего пользования, прокуратурой города Владивостока и был подан иск к ООО «УК «РЭМИ». Администрация Владивостока активно отстаивала право на сквер в ходе судебных заседаний. Также в качестве свидетелей в пользу сохранения сквера выступали жители близлежащих домов.

Представители ООО «УК «РЭМИ» настаивали, что некие остатки бетонного фундамента до сих пор находятся в земле, и что сквер на самом деле вовсе не сквер, а просто незастроенная территория, поросшая деревьями.

В итоге, изучив документы и доводы сторон, суд принял решение в пользу сквера и жителей города.

Администрация Владивостока продолжает отстаивать в суде Чеховский сквер в районе ул. Набережной, 10 (земельный участок в те же годы оказался в собственности третьего лица на том же основании - наличие некоего объекта незавершенного строительства готовностью 1,4 %).

Стоит отметить, что по поручению главы Владивостока Игоря Пушкарёва администрация города в течение нескольких последних лет вела активную целенаправленную работу по сохранению от застройки зеленых зон. Так, 76 участков зарегистрировано в качестве муниципальных скверов и парков. Многие из них капитально реконструированы и благоустроены.

Также в 2013 году по инициативе администрации Владивостока в Правила землепользования и застройки была специально разработана и внесена новая категория - зоны городских парков, скверов жилых территорий (Ж-5), общественно-деловой застройки (ОД-6) и производственных территорий (П-6). В итоге еще 25 зеленых территорий общей площадью 1 766 808 кв.м получило статус городских парков и скверов.

Дополнительно сотрудники администрации Владивостока в течение прошлого и текущего года выявили еще 486 земельных участков, занятых зелеными насаждениями, которые используются или могут использоваться для отдыха горожан. В список входят придомовые территории, муниципальные и неразграниченные земли, а также земельные участки, которые находятся в распоряжении третьих лиц.

Вся эта информация направлена в администрацию Приморского края – с предложением внести необходимые изменения в генеральный план Владивостока и другие документы территориального планирования, чтобы сохранить существующие зеленые зоны, в том числе, сберечь их от застройки.