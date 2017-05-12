Напором горячей воды разорвало трубы в центре Владивостока

Комментарий ресурсоснабжающей компании

Владивосток, пятница, 12 мая , РИА Vladnews.

Вечером 11 мая во Владивостоке на перекрестке улиц Светланской и Баневура из-за аварии на теплосетях подтопило проезжую часть, сообщает корреспондент РИА VladNews. В воздухе над местом аварии буквально стояла стена пара.

- Да, авария на перекрестке Светланская-Баневура связана с проведением гидравлических испытаний, - объяснили в пресс-службе АО "Дальневосточная генерирующая компания". - Но для безопасности жителей Владивостока гидравлические испытания проводятся только в ночное время суток, когда на улице мало людей. Кроме того, вода, которая подается под давлением во время испытаний имеет температуру до 40 градусов. Да, она горячая, но ожогов не причинит. Хоть иногда и кажется, что от воды при прорыве труб идет густой пар - температура безопасна для людей. Для сравнения, в отопительный сезон мы подаем воду температурой 80-100 градусов.

Необходимо отметить, что гидравлические испытания - это практически единственный способ проверить целостность труб, найти слабые места, свищи. Ведь практически все теплотрассы в России закладываются под землей, и проблемы с трубами попросту не видны снаружи.

- Проведение гидравлических испытаний необходимо для того, чтобы во время отопительного сезона не произошло прорыва труб с горячей водой на улице: это было бы намного опаснее для людей и хуже по последствиям. Ведь ремонт требует отключения горячей воды в жилых домах. Во Владивостоке в отопительные сезоны уже давно не бывало такого, - отметили в пресс-службе ресурсоснабжающей компании.