Школьники Владивостока весь год боролись за путевку в финал

Владивосток, пятница, 12 мая , РИА Vladnews.

Чемпиона города по лапте выявили во Владивостоке. 24 школьные команды в течение всего учебного года боролись за путевку в финал уникальных соревнований. Возродить русскую народную игру решился "Молодежный ресурсный центр", который своей работой уже заинтересовал всероссийскую федерацию лапты, сообщает РИА VladNews со ссылкой VIII канал.