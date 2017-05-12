Чемпиона города по лапте выявили во Владивостоке. 24 школьные команды в течение всего учебного года боролись за путевку в финал уникальных соревнований. Возродить русскую народную игру решился "Молодежный ресурсный центр", который своей работой уже заинтересовал всероссийскую федерацию лапты, сообщает РИА VladNews со ссылкой VIII канал.
Чемпиона города по лапте выявили во Владивостоке
Школьники Владивостока весь год боролись за путевку в финалВладивосток, пятница, 12 мая , РИА Vladnews.
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