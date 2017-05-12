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Чемпиона города по лапте выявили во Владивостоке

Школьники Владивостока весь год боролись за путевку в финал
Владивосток, пятница, 12 мая , РИА Vladnews.

Чемпиона города по лапте выявили во Владивостоке. 24 школьные команды в течение всего учебного года боролись за путевку в финал уникальных соревнований. Возродить русскую народную игру решился "Молодежный ресурсный центр", который своей работой уже заинтересовал всероссийскую федерацию лапты, сообщает РИА VladNews со ссылкой VIII канал.

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