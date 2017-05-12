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Жилая квартира сгорела в Приморье

Никто не пострадал
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 12 мая , РИА Vladnews.

В Арсеньеве произошло возгорание в одной из квартир в многоквартирного жилого дома по улице Октябрьская, сообщает РИА VladNews со ссылкой на МЧС России по Приморскому краю.

Сообщение о возгорании в пожарную службу поступило в 23.13. Спустя три минуты на место происшествия прибыли сотрудники МЧС.

Установлено, что горели личные вещи и мебель.

В 23.19 пожар был локализован, а в 23.28 - полностью ликвидирован. Общая площадь пожара составила 8 кв.м. При тушении было задействовано 5 человек личного состава и 1 единица техники.

Погибших и пострадавших нет.

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