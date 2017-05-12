Перец чили помогает похудеть, - ученые

Пряность увеличивает расход энергии

Владивосток, пятница, 12 мая , РИА Vladnews.

Группа ученых в ходе исследования выяснили, что перец чили помогает избавиться от лишних килограмм, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Актуальные Новости.

По словам специалистов, данную специю используют практически во всех странах мира. Пряность содержит алкалоид капсаицин, который в небольших дозах положительно влияет на человеческий организм, поддерживая пищеварительные процессы.

Как оказалось, капсаицин значительно увеличивает метаболизм жиров, регулирует количество инсулина в крови и увеличивает расход энергии, что приводит к потере веса. Именно это вещество придает перцу чили специфический острый вкус и жгучесть и стимулирует организм к выработке физиологически активных веществ, которые снимают воспалительные процессы.

Стоит отметить, что алкалоид используется и для газовых баллончиков и пистолетов, которые действуют и на собак. В изготовлении продуктов с содержанием чили участие принимали ученые из России, Чехии, Катара и Словакии.