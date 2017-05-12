В Приморье появится современный рыбоперерабатывающий комплекс

Резидент СП Владивосток переоборудует рыбозавод в Славянке

Владивосток, пятница, 12 мая , РИА Vladnews.

Резидент свободного порта Владивосток намерен реализовать инвестиционный проект по созданию современного рыбоперерабатывающего комплекса в Приморском крае, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития.

Компания «Рыбозавод Славянка» проведет техническое переоборудование рыбозавода, расположенного на побережье бухты Нерпа Славянского залива в Хасанском районе. Резидент планирует возобновить рыбопромысел, переработку, производство, заморозку и хранение рыбы и морепродуктов. Плановая производственная мощность завода составит до 15 тысяч тонн продукции в год.

По словам генерального директора компании «Рыбозавод Славянка» Игоря Вишневского, основная задача проекта - обеспечить население Приморского края широким ассортиментом рыбопродукции по доступным ценам и выйти на внешний рынок с конкурентоспособной российской продукцией глубокой переработки.

Проектом предусмотрена покупка и установка дополнительного рыбоперерабатывающего и морозильного оборудования, а также вспомогательного оборудования для транспортной обработки грузов. Общий объем капиталовложений в реализацию проекта составит 7,5 млн рублей.

Как подчеркнул глава Минвостока Александр Галушка, развитие рыбохозяйственного комплекса макрорегиона позволит за три-пять лет привлечь до 150 миллионов рублей инвестиций:

«Рыбная отрасль способна сделать мощный вклад в развитие Дальнего Востока. По нашим оценкам, реализация мероприятий, направленных на развитие рыбохозяйственного комплекса ДФО, обеспечит в ближайшие три-пять лет приток инвестиций в объеме свыше 150 млрд рублей. При текущей инвестиционной активности в отрасли эта цифра может быть достигнута в течение 30 лет», - резюмировал глава ведомства.