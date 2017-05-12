На Владивосток надвигается мощный циклон

В ожидании тепла

Владивосток, пятница, 12 мая , РИА Vladnews.

Календарное лето приближается, владивостокское - как обычно, задерживается, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал. Синоптики сообщают, что в ближайшее время Приморский край накроет циклон: он повлечет за собой резкое ухудшение погоды. Некоторые ученые связывают это с редкими астрономическими явлениями, которые на протяжении мая можно наблюдать с Земли. Когда тепло вернется в Приморье? И каким будет владивостокский июнь?