Приморец предстанет перед судом за махинации с водительскими удостоверениями

Расследование уголовного дела завершено

Владивосток, пятница, 12 мая , РИА Vladnews.

Житель Партизанска обвиняется в мошенничестве, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину. Злоумышленнику грозит лишение свободы сроком до пяти лет, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Установлено, что в феврале 2016 года обвиняемый получил от жительницы Партизанска денежные средства в сумме 49 тысяч рублей, пообещав оказать потерпевшей помощь в сдаче экзаменов в ГИБДД и получении водительского удостоверения.

Получив вознаграждение, мужчина отключил телефон и перестал выходить на связь. Похищенные денежные средства он использовал для личных нужд, в том числе, на погашение задолженности по кредитам.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено. Дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.

Сообщается, что причиненный ущерб был возмещен в полном объеме.