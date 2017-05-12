Во Владивостоке в четверг произошло почти 70 аварий

Зарегистрировано 360 нарушений ПДД

Владивосток, пятница, 12 мая , РИА Vladnews.

В четверг, 11 мая, во Владивостоке в одном ДТП пострадал один человек; всего зарегистрировано 68 различных ДТП, из них 36 - с материальным ущербом. Участники 13 столкновений составили европротоколы, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города.

Сотрудники ДПС приморской столицы составили 360 протоколов о различных нарушениях Правил дорожного движения. Так, составлено 64 протокола по фактам не предоставления водителями преимущества пешеходам. 18 владивостокцев и гостей города сели за руль пьяными - и попали на патрули ДПС. 23 были остановлены после того, как превысили максимально допустимую скорость. Также было зарегистрировано три случая выезда на полосу встречного движения.

Владивостокские правоохранители составили 11 протоколов по тонировке. Кроме того, в остановленных для проверки автомобилях было обнаружено 11 детей, не пристегнутых специальными удерживающими устройствами.

Правила парковки нарушили 30 автолюбителей. На СВЗТ доставлено 33 транспортных средства.

Ответственность за нарушение ПДД также понесут 86 пешеходов, 15 водителей автобусов и 22 таксиста.

Сотрудниками ГАИ Владивостока было составлено 9 протоколов по статье 20.25 КоАП РФ (уклонение от исполнения административного наказания).