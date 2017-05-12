Пенсионерка пострадала под колесами авто во Владивостоке 09:32, 12 мая Пенсионерка пострадала под колесами авто во Владивостоке (Эксклюзив)
Отпечатки рук и автографы известных кинорежиссеров появились во Владивостоке 09:31, 12 мая Отпечатки рук и автографы известных кинорежиссеров появились во Владивостоке (Фото)
Гороскоп на 12 мая 09:09, 12 мая Гороскоп на 12 мая
Новостная лента
Май, 12 пятница
09:48
Илья Лагутенко: Я посол доброй воли Владивостока Эксклюзив
09:48
Игорь Пушкарев дал эксклюзивное интервью в СИЗО Эксклюзив
09:48
Какие силы могут сойтись в вооруженном конфликте на Корейском полуострове?
09:48
Во Владивостоке в четверг произошло почти 70 аварий Эксклюзив
09:32
Пенсионерка пострадала под колесами авто во Владивостоке Эксклюзив
09:31
Отпечатки рук и автографы известных кинорежиссеров появились во Владивостоке Фото
09:20
В Приморье состоялся чемпионат по буксировке автомобилей
09:09
Гороскоп на 12 мая
08:42
Часть Владивостока останется без света в пятницу, 12 мая Адреса
08:36
Во Владивостоке сегодня возможен дождь
08:16
Юные артисты и танцоры детской школы искусств № 6 Владивостока представили свои творческие отчёты Фото
07:21
Финальная игра второго чемпионата по лапте среди подростков состоялась во Владивостоке Фото
06:22
Братья помогают выбрать спутника жизни для женщин, - ученые
05:07
Стало известно, россияне с какими специальностями интересуют вербовщиков ИГ
04:24
Прогноз курса рубля к доллару в мае 2017: рубль подвергнется колебаниям Эксклюзив
02:59
Форма носа расскажет о способностях мужчины в постели, - ученые
01:02
Стартовала операция «Путина-2017»
00:27
В Китае в результате землетрясения пострадали 12 тысяч человек
Май, 11 четверг
23:30
Красное мясо может вызвать подагру, - ученые
22:32
Воспитанники детского сада №163 Владивостока сыграли в "Зарницу" Фото
21:06
Мероприятия в честь 72-й годовщины Великой Победы состоялись в муниципальных библиотеках Владивостока Фото
20:27
Био-квест освежил знания владивостокских школьников Фото
19:13
Жителей Владивостока приглашают на открытие роллер-сезона
18:22
Проект памяти «От первого лица»: Василий Дмитриевич Кузнецов Видео
18:06
Во Владивостоке по делу охранников Пушкарева допросили следователя из Москвы
18:06
Концерт«Нам 41-й не забыть! Нам 41-й славить!» прошла в Первореченском районе Владивостока Фото
17:52
Филармония сдает 150 квадратных метров в центре Владивостока по "подарочной" цене
17:51
В Приморье уголовное дело главы района прекратили по амнистии 2-летней давности
17:45
Митинг обманутых дольщиков прошел на привокзальной площади Владивостока Видео
17:34
Аэропорт Владивостока продан на фоне его убыточности
17:32
Дворы Владивостока обретут новое лицо Эксклюзив
17:28
В Приморье задержали грабителя «по пальчикам»
17:16
Супружеская пара из Приморья прописала у себя нелегалов
Участвуете ли вы в "Бессмертном полку"?

Электронные версии
4129 (68) от 12 мая 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Чисто там, где убирают. За собой
Китайские туристы участвовали в шествии Бессмертного полка
Пятнистое семейство нуждается в расширении жилплощади
Просят не спихивать тюленей в воду
«Поджигатели» заплатят штраф в полмиллиона рублей
68 от 04 апреля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Как слово наше отзовется?
Журнал приглашает на свидание и советует… не прогуливать учебу
Что ждать от второго чтения закона?
Встретимся в Ботаническом саду!
13 мая виноградари встретятся в Орехово
Происшествия

Пенсионерка пострадала под колесами авто во Владивостоке

Женщина госпитализирована
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 12 мая , РИА Vladnews.

62-летняя женщина пострадала под колесами автомобиля Toyota Corolla Fielder в ДТП на Эгершельде во Владивостоке, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города. Авария произошла накануне около 15:35 в районе дома №78 по улице Верхнепортовой.

За рулем автомобиля был 30-летний мужчина, направлявшийся со стороны Нижнепортовой в сторону улицы Казанской. Женщина переходила дорогу слева направо с точки зрения водителя. 

Пострадавшая получила закрытый перелом левой ключицы, ушиб грудной клетки и ушибленную рану головы. Госпитализирована.

Детали ДТП выясняются.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Стало известно, россияне с какими специальностями интересуют вербовщиков ИГ
05:07, 12 мая 2017 Стало известно, россияне с какими специальностями интересуют вербовщиков ИГ

Исследование Общественной палаты РФ

В Приморье задержали грабителя «по пальчикам»
17:28, 11 мая 2017 В Приморье задержали грабителя «по пальчикам»

Возбуждено уголовное дело

Супружеская пара из Приморья прописала у себя нелегалов
17:16, 11 мая 2017 Супружеская пара из Приморья прописала у себя нелегалов

Иностранцы делали ремонт у подозреваемых

Во Владивостоке изъята крупная партия контрафактных кроссовок
16:11, 11 мая 2017 Во Владивостоке изъята крупная партия контрафактных кроссовок

Товар был уже подготовлен к отправке

В Приморье у китайца изъяли 120 костей тигра и крупную партию метамфетамина
15:41, 11 мая 2017 В Приморье у китайца изъяли 120 костей тигра и крупную партию метамфетамина

Ведется разбирательство

Серьезное ДТП с участием мотоциклиста произошло в Приморье
15:19, 11 мая 2017 Серьезное ДТП с участием мотоциклиста произошло в Приморье

Проводится проверка

В Приморье продолжают искать 14-летнюю девушку
14:22, 11 мая 2017 В Приморье продолжают искать 14-летнюю девушку

История оказалась более запутанной, чем на первый взгляд