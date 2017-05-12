Пенсионерка пострадала под колесами авто во Владивостоке

Женщина госпитализирована

Владивосток, пятница, 12 мая , РИА Vladnews.

62-летняя женщина пострадала под колесами автомобиля Toyota Corolla Fielder в ДТП на Эгершельде во Владивостоке, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города. Авария произошла накануне около 15:35 в районе дома №78 по улице Верхнепортовой.

За рулем автомобиля был 30-летний мужчина, направлявшийся со стороны Нижнепортовой в сторону улицы Казанской. Женщина переходила дорогу слева направо с точки зрения водителя.

Пострадавшая получила закрытый перелом левой ключицы, ушиб грудной клетки и ушибленную рану головы. Госпитализирована.

Детали ДТП выясняются.