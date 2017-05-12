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Отпечатки рук и автографы известных кинорежиссеров появились во Владивостоке

«Океан звезд» - новая достопримечательность Приморской столицы
Фото: Маргарита Ряюикова, РИА VladNews Фото: Маргарита Ряюикова, РИА VladNews
Владивосток, пятница, 12 мая , РИА Vladnews.

В четверг, 11 мая, в кинотеатре «Океан» прошло торжественное открытие аллеи «Океан Звезд» с отпечатками рук и автографами знаменитых российских и зарубежных актёров и режиссёров. Мероприятие приурочено к премьере фильма отечественного режиссера Валерия Тодоровского «Большой», сообщает РИА VladNews.

Идея создания такой достопримечательности во Владивостоке появилась ещё в 2014 году. Сейчас в бронзе увековечены около двадцати имен известных актеров и кинорежиссеров, посетивших кинофестиваль АТР «Меридианы Тихого». Теперь, по словам создателей аллеи, с каждым годом количество имен и автографов кинорежиссеров на аллее будет увеличиваться.

«С каждым годом количество имен на аллее будет только увеличиваться, здесь будут появляться новые отпечатки кинорежиссеров. Каждый зритель Приморья может гордиться этим местом. Я убежден, что такие места важны для нашего города. А для нас это не просто достопримечательность или украшение кинотеатра «Океан», а мы расценивали это как вклад в историю кино, в историю Владивостока. И мы с гордостью каждый год принимаем у себя фестиваль «Меридианы Тихого», - рассказал генеральный директор сети кинотеатров «Иллюзион» Антон Алексеенко.

Уже известно, что в этом году юбилейный кинофестиваль АТР «Меридианы Тихого» пройдет во Владивостоке с 9 по 15 сентября.

Автор фоторепортажа: Маргарита Рябикова, РИА VladNews

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