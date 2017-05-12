В Приморье состоялся чемпионат по буксировке автомобилей

Участие в соревнованиях приняли юноши до 18 лет

Владивосток, пятница, 12 мая , РИА Vladnews.

В четверг, 11 мая, в Большом Камне прошел 1-й открытый чемпионат города по буксировке автомобилей, участниками которого стали юноши до 18 лет, сообщает РИА VladNews.

6 молодых спортсменов попарно отбуксировали 1,5 тонный автомобили на расстояние 5 метров. Для утяжеления организаторы поставили машины "в горочку".

Участниками соревнований стали представители колледжа ДВФУ, а так же средних школ.

Победителем стал студент ДВФУ Иван Васильев.

Организаторами соревнований выступила общественная организация "Боевое братство" совместно с одним из сильнейших людей мира Иваном Савкиным.