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Часть Владивостока останется без света в пятницу, 12 мая

Время проведения плановых работ с 9:00 до 17:00
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 12 мая , РИА Vladnews.

Сегодня, 12 мая, часть Владивостока останется без света, сообщает РИА VladNews со ссылкой на МУПВ ВПЭС.

Адреса:

Байдукова ул.6,

Баляева ул.34, 36,

Верхнепортовая ул.4А,

Добровольского ул.39,

Жигура ул.50А,

Каспийская ул.3,

Кирова ул.101, 112, 116, 110,

Кольцевая ул.12,

Лазурная ул.27Б,

Лермонтова ул.45, 49, 52, 47,

Луговая ул.52,

Маковского ул.22,

Нейбута ул.24,

Овражная (пос. Трудовое) ул.17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 54, 8, 37,

Покровская ул.1, 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 24, 26, 28, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30,

Сахалинская ул.53, 55, 57, 59, 61,

Сельская ул.1, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 3, 5, 7, 9,

Ушакова ул.15, 17, 19, 21, 22, 24, 26, 28, 30,

Чапаева ул.4, 8

Длительность каждого отключения от 2-х до 8-ми часов.

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