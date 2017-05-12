Во Владивостоке сегодня возможен дождь

Погоду в Приморье определяют атмосферные фронтальные разделы

Владивосток, пятница, 12 мая , РИА Vladnews.

Сегодня, 12 мая, погоду в Приморье определяют атмосферные фронтальные разделы. В крае переменная облачность местами кратковременные дожди, грозы. Ветер южный умеренный до сильного, днем сильный. Температура воздуха ночью +10...-0 °C, днем +5...+26 °C, сообщает Примпогода.



Во Владивостоке облачно, туман, морось, временами переходящая в дождь, днем небольшой дождь. Ветер юго-восточный сильный. Температура воздуха ночью +5 ...+7 °C, днем +7...+9 °C.



В Уссурийске переменная облачность, кратковременные дожди. Ветер южный умеренный, днем сильный. Температура воздуха ночью +9...+11 °C, днем +20...+22 °C.



В Находке облачно, ночью небольшой дождь, в конце дня кратковременный дождь. Ветер южный умеренный, днем сильный. Температура воздуха ночью +6...+8 °C, днем +10...+12 °C.