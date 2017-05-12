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Братья помогают выбрать спутника жизни для женщин, - ученые

Специалисты провели исследование
Фото: dreamstime.com Фото: dreamstime.com
Владивосток, пятница, 12 мая , РИА Vladnews.

Британские ученые в ходе исследования выяснили, что женщины зачастую выбирают себе в супруги мужчин, которые схожи с их братьями, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Ридус.

Специалисты провели исследование, в ходе которого добровольцам предлагалось просмотреть несколько наборов фотографий и самостоятельно установить внешнее сходство портретов. Во всех наборах были снимки мужчин — в первом это были братья разных женщин, в другом — их мужья или женихи. При этом участники ничего не знали о жизни этих мужчин, то есть они не догадывались, кем они друг другу приходятся.

По итогам эксперимента около трети участников эксперимента назвали мужа той или иной женщины наиболее похожим на ее брата.

По словам ученых, что если бы добровольцы выбирали наугад, то тогда бы правильная комбинация мужей и братьев была бы зафиксирована в четверти случаев. Однако правильных ответов было 27%, что повышает шансы на действительную тягу женщин выбирать себе партнеров, похожих на своих братьев.

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