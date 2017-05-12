Форма носа расскажет о способностях мужчины в постели, - ученые

В эксперименте принимали участие женщины

Владивосток, пятница, 12 мая , РИА Vladnews.

Специалисты выяснили, что о мужских способностях может рассказать форма носа, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ToDay News Ufa.

Как оказалось, мужчины с внушительного размера носом способны к многочасовым половым актам, а вот обладатели тонкого носа педантичны и не склонны к экспериментам в постели. Нос небольшого размера или вздернутый говорит о страстности его обладателя.

Ученые провели исследование, участниками которого стали 1600 женщин, которые заполняли анонимные анкеты, где подробно описали возможности своего партнера и форму его носа.