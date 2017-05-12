Финальная игра второго чемпионата по лапте среди подростков состоялась во Владивостоке

Команды были награждены кубками, медалями и грамотами

Владивосток, пятница, 12 мая , РИА Vladnews.

В четверг, 11 мая, во Владивостоке на пришкольном стадионе школы №50 состоялась финальная встреча второго городского чемпионата по лапте среди подростков города. За первое место сражались сборные школ № 7, 14 и 56, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

В итоге «золото» досталось команде 14-й СОШ. Второе и третье места заняли ребята из школ № 7 и 56 соответственно. Всего за призовые места чемпионата по лапте боролись 24 школьных сборных со всех районов приморской столицы.

Организатор игр по лапте среди подростков Владивостока – МКУ «Молодежный ресурсный центр».

«Была интрига до конца игр! – рассказал капитан команды школы № 14 Амиршох Негматов. – Сегодня мы отметим нашу победу не только прекрасным подаренным нам пирогом. Я каждому игроку своей команды куплю по шоколадке. Мы дружно играли, и у нас все получилось!».

«В прошлом году наши ребята заняли третье место, – поделилась преподаватель физкультуры школы №14 Варвара Кононова. – Но зато в этом году – они герои, молодцы! Они упорно готовились, изучали тактику игры. К тому же у них появился настоящий азарт и спортивный интерес к игре. Завтра объявим по громкой связи в школе о нашей победе, проведем линейку. А кубок займет почетное место в школе».

Поздравили ребят и вручили им заслуженные награды заместитель главы администрации Владивостока Наталья Мальцева и директор МКУ «Молодежный ресурсный центр» Андрей Волков.

Команды были награждены кубками, медалями и грамотами. Кроме того, каждой команде-призеру организаторы вручили тренировочные наборы для игры в лапту и сладкие пироги.

«Молодежный ресурсный центр проводит соревнования по лапте среди подростков уже четыре года, за это время в играх приняли участие около 1000 ребят. Этот результат уже заметила Федерация русской лапты России, которая предложила нашему МРЦ вступить в свои ряды, – отметила Наталья Мальцева. – В этой игре ребята учатся взаимодействовать в команде, у них появляются новые друзья, в том числе и среди специалистов центра».

Отметим, сначала специалисты Молодежного ресурсного центра проводили на уроках физической культуры мастер-классы по русской народной командной игре, а затем устраивали между командами районные турниры. Подготовка к III чемпионату по лапте среди подростков города начнется с сентября 2017 года