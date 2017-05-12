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Общество

В Китае в результате землетрясения пострадали 12 тысяч человек

Спасательные работы продолжаются
Фото: terraoko.com Фото: terraoko.com
Владивосток, пятница, 12 мая , РИА Vladnews.

В результате землетрясения магнитудой 5,5, которое произошло в четверг, 11 мая, в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) Китая, пострадали 12 тысяч местных жителей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.


Как сообщает Китайский сейсмологический центр, подземные толчки были зафиксированы в 05.58 (00.58 мск) по местному времени в Ташкурган-Таджикском автономном уезде округа Кашгар. Также стало известно, что эпицентр землетрясения находился на глубине 8 километров.

Есть разрушения - 1,52 тысячи построек, а на некоторых зданиях появились трещины.

Ранее сообщалось, что местные власти эвакуировали 9,2 тысячи человек. Отметим, что спасательные работы продолжаются, многих пострадавших госпитализировали.

Добавим, что в этом регионе землетрясения происходят часто, однако большая часть из них наносит небольшой ущерб.

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