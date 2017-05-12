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Общество

Юные артисты и танцоры детской школы искусств № 6 Владивостока представили свои творческие отчёты

На сцену вышли 60 артистов
Фото: vlc.ru Фото: vlc.ru
Владивосток, пятница, 12 мая , РИА Vladnews.

Во Владивостоке продолжаются отчётные концерты - в преддверии летних каникул воспитанники муниципальных детских школ искусств демонстрируют, чему научились за учебный год. Так, творческие отчёты представили юные артисты и танцоры детской школы искусств № 6, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

Отчётный концерт воспитанников театрального отделения школы искусств № 6 состоялся на сцене Приморского краевого колледжа искусств (ул. Русская, 40). Юные артисты театрального коллектива «Успех» представили спектакль «Веселая ярмарка или как мы выручали Балду». На сцену вышли 60 артистов, режиссёр постановки – преподаватель ДШИ № 6, заслуженный работник культуры Наталья Винокурова.

Воспитанники хореографического отделения школы искусств представили свой творческий отчёт на сцене Приморской краевой филармонии. Особое внимание танцоры и руководитель отделения Надежда Дроздова уделили номеру «Память», который посвятили 72-й годовщине Великой Победы.

Как отметили в ДШИ № 6, к отчётным концертам воспитанники, преподаватели, концертмейстеры готовились в течение года.

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