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Политика и экономика

Прогноз курса рубля к доллару в мае 2017: рубль подвергнется колебаниям

В конце прошлой недели наблюдалось самое серьезное за последние месяцы снижение цен на нефть
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 12 мая , РИА Vladnews.

Курс рубля в мае подвергнется колебаниям вслед за нефтяными котировками и будет слабеть. Как говорят эксперты, ключевым фактором, влияющим на стоимость сырья и российской валюты в ближайшие три недели, станет ожидание встречи стран ОПЕК, которые будут решаться вопрос о продлении договора об ограничении добычи нефти, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Надо сказать, что в конце прошлой недели наблюдалось самое серьезное за последние месяцы снижение цен на нефть. Стоимость барреля нефти марки Brent при отсутствии важных для рынка новостей начала с прошлого четверга падать до минимальных значений 2017 года. И проседала ниже 47 долларов за баррель.

Отмечается, что вслед за нефтью начала падать стоимость рубля, закончив торги на прошлой неделе чуть ниже 58 рублей за доллар. Еще в конце апреля доллар торговался на Московской бирже на уровне отметок 55-56 рублей.

Ожидается, что цены на нефть будут подвержены сильным колебаниям вплоть до встречи ОПЕК, которая состоится в конце мая. Об этом рассказал главный экономист Евразийского банка развития Ярослав Лисоволик.

«Не исключено, что мы увидим пробитие новых минимальных уровней, поскольку нефть будет торговаться в коридоре примерно 45-50 долларов за баррель. Волатильность нефти повлияет и на рубль - до 25 мая он будет торговаться в коридоре 58-59 рублей за доллар, ближе к дате заседания ОПЕК возможен и коридор 59-60 рублей», - отмечает эксперт.

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