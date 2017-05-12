Стартовала операция «Путина-2017»

На Дальнем Востоке правоохранители начали поиск рыбных браконьеров

Владивосток, пятница, 12 мая , РИА Vladnews.

На Дальнем Востоке стартовала оперативно-профилактическая операция «Путина-2017». Основные задачи операции - выявление и пресечение преступлений в сфере незаконного вылова рыбы, деятельности нелегальных цехов по производству рыбной продукции, перекрытие каналов поступления и перевозки незаконно добытой рыбы и продукции из нее, обеспечение беспрепятственного движения рыбы к местам нереста.

Законами РФ за незаконную добычу и переработку водных биологических ресурсов предусмотрены административная, а также уголовная ответственность.

Правоохранительные органы просят граждан проявить сознательность и принять участие в сохранении рыбных запасов в нерестовый период. В случае, если вы располагаете информацией о лицах, занимающихся незаконной добычей, переработкой, незаконной торговлей водными биоресурсами, просьба сообщить о данных фактах сотрудникам транспортной полиции:

Дежурная часть УТ МВД России по ДФО: 8(4212) 56-71-74;

Дежурная часть Хабаровского ЛУ МВД России на транспорте: 8(4212) 31-04-62, 38-91-02.

По всем сообщениям транспортными полицейскими совместно будут приняты установленные законом меры.