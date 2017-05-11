Во Владивостоке по делу охранников Пушкарева допросили следователя из Москвы 18:06, 11 мая Во Владивостоке по делу охранников Пушкарева допросили следователя из Москвы
Илья Лагутенко: Я посол доброй воли Владивостока 16:36, 11 мая Илья Лагутенко: Я посол доброй воли Владивостока (Эксклюзив)
В выходные Приморье окажется во власти циклона 16:17, 11 мая В выходные Приморье окажется во власти циклона
Новостная лента
Май, 11 четверг
18:38
Илья Лагутенко: Я посол доброй воли Владивостока Эксклюзив
18:38
Игорь Пушкарев дал эксклюзивное интервью в СИЗО Эксклюзив
18:38
Навальный назвал губернатора Приморья жуликом
18:22
Проект памяти «От первого лица»: Василий Дмитриевич Кузнецов Видео
18:06
Во Владивостоке по делу охранников Пушкарева допросили следователя из Москвы
18:06
Концерт«Нам 41-й не забыть! Нам 41-й славить!» прошла в Первореченском районе Владивостока Фото
17:52
Филармония сдает 150 квадратных метров в центре Владивостока по "подарочной" цене
17:51
В Приморье уголовное дело главы района прекратили по амнистии 2-летней давности
17:45
Митинг обманутых дольщиков прошел на привокзальной площади Владивостока Видео
17:34
Аэропорт Владивостока продан на фоне его убыточности
17:32
Дворы Владивостока обретут новое лицо Эксклюзив
17:28
В Приморье задержали грабителя «по пальчикам»
17:16
Супружеская пара из Приморья прописала у себя нелегалов
17:04
​Эксперт: Если человек не хочет детей, никакой налог на малодетность его не испугает
17:02
Рубль взял курс на укрепление
16:52
«Луч-Энергия» вырвал ничью у «Химок»
16:44
Инвалиду-колясочнику вернули похищенный электронный скутер во Владивостоке
16:32
«Два в одном»: какие сюрпризы ждут слушателей на «Лемме»? Видео
16:17
В выходные Приморье окажется во власти циклона
16:14
Центральную улицу Владивостока перекроют на 8 часов днем в воскресенье
16:11
Во Владивостоке изъята крупная партия контрафактных кроссовок Фото
15:43
Vladivostok Boat Show – 2017 подготовка на всех парусах! Фото
15:41
«Ростелеком» запустил тарифы для онлайн-касс в Приморском крае
15:41
В Приморье у китайца изъяли 120 костей тигра и крупную партию метамфетамина
15:36
Циклон испортит погоду в Приморье уже в ближайшее время
15:32
«Ночь музеев»-2017 во Владивостоке: программа
15:19
Серьезное ДТП с участием мотоциклиста произошло в Приморье
15:09
И выпить, и закусить: в Приморье все чаще выявляется рыбная продукция с добавкой спирта
15:01
Настоящий Т-34, полевая каша, и концертная программа "Минувших дней святая память" Видео
14:48
Первый пляж на Дальнем Востоке для инвалидов появится во Владивостоке
14:35
За минувшие сутки в Приморье ликвидировано шесть лесных пожаров
14:22
В Приморье продолжают искать 14-летнюю девушку
14:18
Могильная плита упала на ребенка в Приморье
Участвуете ли вы в "Бессмертном полку"?

Электронные версии
4128 (67) от 11 мая 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Фуникулеру две пятерочки
«Луч» поменял тренера
Была фабрика, стало… искусство
«Драконы» приглашают на турнир
Артисты застынут в гипсе
68 от 04 апреля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Как слово наше отзовется?
Журнал приглашает на свидание и советует… не прогуливать учебу
Что ждать от второго чтения закона?
Встретимся в Ботаническом саду!
13 мая виноградари встретятся в Орехово
Дело Пушкарёва

Во Владивостоке по делу охранников Пушкарева допросили следователя из Москвы

Дмитрий Горелов дал показания
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 11 мая , РИА Vladnews.

Во Фрунзенском суде Владивостока состоялся допрос последнего свидетеля по делу охранников брата мэра Владивостока Андрея Пушкарева, сообщает корреспондент РИА VladNews. Подсудимым вменяется в вину нанесение побоев в июне 2016 года командированному во Владивосток журналисту программы "Честный детектив" (ВГТРК) Павлу Брыкину и воспрепятствование его профессиональной деятельности.

В качестве свидетеля защиты в четверг был допрошен старший следователь ГУ по расследованию особо важных дел СКР Дмитрий Горелов. Допрос был перенесен с 27 апреля. Он рассказал о своем видении событий. Как пояснил следователь Горелов, находившийся во Владивостоке в то время в командировке, Павла Брыкина он видел раньше и знал по профессиональной деятельности на телевидении в качестве журналиста. Однако лично они знакомы не были.

Что касается конфликта, послужившего причиной судебного разбирательства, отметил свидетель, то он видел, как двое мужчин перед зданием УФСБ Приморья на улице Алеутской во Владивостоке не дают Брыкину снимать на видео Андрея Пушкарева (о съемке свидетель сделал вывод по движениям, сказала корреспонденту РИА VladNews адвокат Майя Топольскова).

Как отметил свидетель, физического воздействия на Брыкина он не видел, журналист не падал и ему никто не угрожал.

Напомним, 14 марта суд вынес решение о продлении меры пресечения подсудимым в виде домашнего ареста сроком на 3 месяца, до 21 июня. Согласно первоначальному плану, приговор должен был быть вынесен 24 марта, однако откладывается. В деле временно сменился прокурор, в связи с выходом основного обвинителя в отпуск.

Напомним, это дело было возбуждено после поступления в полицию заявления от корреспондента программы "Честный детектив" Павла Брыкина о том, что на него якобы напали двое мужчин около здания приморского УФСБ во Владивостоке. Судмедэкспертиза была проведена через несколько часов после регистрации заявления в правоохранительных органах; врач нашел у потерпевшего только 1-3-суточный небольшой (1,2 на 0,9 см) горизонтальный синяк на левом колене.

comments powered by Disqus
Похожие новости
По делу охранников Пушкарева допросят московского следователя
10:25, 11 мая 2017 По делу охранников Пушкарева допросят московского следователя

Допрос свидетеля в суде был перенесен по причине его командировки

Игорь Пушкарев поздравил горожан с Днем Победы
11:27, 09 мая 2017 Игорь Пушкарев поздравил горожан с Днем Победы

72 года назад закончилась Великая Отечественная война

Игорь Пушкарев поздравил жителей Владивостока с 1 мая
21:27, 01 мая 2017 Игорь Пушкарев поздравил жителей Владивостока с 1 мая

Поздравление появилось в соцсетях

Игорь Пушкарев: Скоро у меня появится шанс побороться за справедливость
13:03, 28 апреля 2017 Игорь Пушкарев: Скоро у меня появится шанс побороться за справедливость

Глава Владивостока разместил новый пост в соцсетях

По делу охранников Пушкарева допросят старшего следователя СКР
17:52, 26 апреля 2017 По делу охранников Пушкарева допросят старшего следователя СКР

Дмитрий Горелов заявлен как свидетель защиты

Игорь Пушкарев дал эксклюзивное интервью в СИЗО
13:07, 26 апреля 2017 Игорь Пушкарев дал эксклюзивное интервью в СИЗО

Арестованный и временно отстраненный от должности глава Владивостока рассказал РИА VladNews все, что думает о своем деле

Игорь Пушкарёв прокомментировал назначение Константина Межонова
16:50, 18 апреля 2017 Игорь Пушкарёв прокомментировал назначение Константина Межонова

Временно отстраненный от должности глава города поздравил замглавы с назначением