Во Владивостоке по делу охранников Пушкарева допросили следователя из Москвы

Дмитрий Горелов дал показания

Владивосток, четверг, 11 мая , РИА Vladnews.

Во Фрунзенском суде Владивостока состоялся допрос последнего свидетеля по делу охранников брата мэра Владивостока Андрея Пушкарева, сообщает корреспондент РИА VladNews. Подсудимым вменяется в вину нанесение побоев в июне 2016 года командированному во Владивосток журналисту программы "Честный детектив" (ВГТРК) Павлу Брыкину и воспрепятствование его профессиональной деятельности.

В качестве свидетеля защиты в четверг был допрошен старший следователь ГУ по расследованию особо важных дел СКР Дмитрий Горелов. Допрос был перенесен с 27 апреля. Он рассказал о своем видении событий. Как пояснил следователь Горелов, находившийся во Владивостоке в то время в командировке, Павла Брыкина он видел раньше и знал по профессиональной деятельности на телевидении в качестве журналиста. Однако лично они знакомы не были.

Что касается конфликта, послужившего причиной судебного разбирательства, отметил свидетель, то он видел, как двое мужчин перед зданием УФСБ Приморья на улице Алеутской во Владивостоке не дают Брыкину снимать на видео Андрея Пушкарева (о съемке свидетель сделал вывод по движениям, сказала корреспонденту РИА VladNews адвокат Майя Топольскова).

Как отметил свидетель, физического воздействия на Брыкина он не видел, журналист не падал и ему никто не угрожал.

Напомним, 14 марта суд вынес решение о продлении меры пресечения подсудимым в виде домашнего ареста сроком на 3 месяца, до 21 июня. Согласно первоначальному плану, приговор должен был быть вынесен 24 марта, однако откладывается. В деле временно сменился прокурор, в связи с выходом основного обвинителя в отпуск.

Напомним, это дело было возбуждено после поступления в полицию заявления от корреспондента программы "Честный детектив" Павла Брыкина о том, что на него якобы напали двое мужчин около здания приморского УФСБ во Владивостоке. Судмедэкспертиза была проведена через несколько часов после регистрации заявления в правоохранительных органах; врач нашел у потерпевшего только 1-3-суточный небольшой (1,2 на 0,9 см) горизонтальный синяк на левом колене.