Во Владивостоке по делу охранников Пушкарева допросили следователя из Москвы 18:06, 11 мая Во Владивостоке по делу охранников Пушкарева допросили следователя из Москвы
Илья Лагутенко: Я посол доброй воли Владивостока 16:36, 11 мая Илья Лагутенко: Я посол доброй воли Владивостока (Эксклюзив)
В выходные Приморье окажется во власти циклона 16:17, 11 мая В выходные Приморье окажется во власти циклона
Новостная лента
Май, 11 четверг
18:38
Илья Лагутенко: Я посол доброй воли Владивостока Эксклюзив
18:38
Игорь Пушкарев дал эксклюзивное интервью в СИЗО Эксклюзив
18:38
Навальный назвал губернатора Приморья жуликом
18:22
Проект памяти «От первого лица»: Василий Дмитриевич Кузнецов Видео
18:06
Во Владивостоке по делу охранников Пушкарева допросили следователя из Москвы
18:06
Концерт«Нам 41-й не забыть! Нам 41-й славить!» прошла в Первореченском районе Владивостока Фото
17:52
Филармония сдает 150 квадратных метров в центре Владивостока по "подарочной" цене
17:51
В Приморье уголовное дело главы района прекратили по амнистии 2-летней давности
17:45
Митинг обманутых дольщиков прошел на привокзальной площади Владивостока Видео
17:34
Аэропорт Владивостока продан на фоне его убыточности
17:32
Дворы Владивостока обретут новое лицо Эксклюзив
17:28
В Приморье задержали грабителя «по пальчикам»
17:16
Супружеская пара из Приморья прописала у себя нелегалов
17:04
​Эксперт: Если человек не хочет детей, никакой налог на малодетность его не испугает
17:02
Рубль взял курс на укрепление
16:52
«Луч-Энергия» вырвал ничью у «Химок»
16:44
Инвалиду-колясочнику вернули похищенный электронный скутер во Владивостоке
16:32
«Два в одном»: какие сюрпризы ждут слушателей на «Лемме»? Видео
16:17
В выходные Приморье окажется во власти циклона
16:14
Центральную улицу Владивостока перекроют на 8 часов днем в воскресенье
16:11
Во Владивостоке изъята крупная партия контрафактных кроссовок Фото
15:43
Vladivostok Boat Show – 2017 подготовка на всех парусах! Фото
15:41
«Ростелеком» запустил тарифы для онлайн-касс в Приморском крае
15:41
В Приморье у китайца изъяли 120 костей тигра и крупную партию метамфетамина
15:36
Циклон испортит погоду в Приморье уже в ближайшее время
15:32
«Ночь музеев»-2017 во Владивостоке: программа
15:19
Серьезное ДТП с участием мотоциклиста произошло в Приморье
15:09
И выпить, и закусить: в Приморье все чаще выявляется рыбная продукция с добавкой спирта
15:01
Настоящий Т-34, полевая каша, и концертная программа "Минувших дней святая память" Видео
14:48
Первый пляж на Дальнем Востоке для инвалидов появится во Владивостоке
14:35
За минувшие сутки в Приморье ликвидировано шесть лесных пожаров
14:22
В Приморье продолжают искать 14-летнюю девушку
14:18
Могильная плита упала на ребенка в Приморье
Участвуете ли вы в "Бессмертном полку"?

Электронные версии
4128 (67) от 11 мая 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Фуникулеру две пятерочки
«Луч» поменял тренера
Была фабрика, стало… искусство
«Драконы» приглашают на турнир
Артисты застынут в гипсе
68 от 04 апреля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Как слово наше отзовется?
Журнал приглашает на свидание и советует… не прогуливать учебу
Что ждать от второго чтения закона?
Встретимся в Ботаническом саду!
13 мая виноградари встретятся в Орехово
Общество

Дворы Владивостока обретут новое лицо

В программу благоустройства вошли 49 придомовых территорий
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 11 мая , РИА Vladnews.

В программу благоустройства "Формирование современной городской среды на территории Владивостокского городского округа" на 2017 год вошли 49 придомовых территорий. Об этом сообщил на пресс-конференции в администрации Владивостока начальник управления содержания жилищного фонда Григорий Пейхвассер, сообщает корреспондент РИА VladNews. Однако в этом году отремонтированы будут не все территории.

Всего было подано 79 пакетов документов от собственников многоквартирных домов на участие в программе. В первую очередь оценивалось наличие элементов благоустройства (пешеходные дорожки, ограждения, скамьи, урны, беседки), состояние придомовой территории, возраст дома. В итоге дворику, который набрал наибольшее количество баллов, было присвоено более высокое место.

Григорий Пейхвассер также сообщил, что 2 мая состоялось общественное утверждение списка придомовых территорий. Стоит отметить, что из 49 вошедших в список придомовых территорий отремонтированы в этом году будут не все по причине ограниченного объема финансирования.

Многие жители, по словам начальника управления содержания жилищного фонда Горигория Пейхвассера, хотели, чтобы на их придомовых территориях были установлены новые детские площадки, однако проект пока это не предусматривает. Всех жителей участников программы заранее предупреждают о том, что на придомовой территории будет произведен минимальный ремонт в виде асфальтирования территории, установки освещения, а также недостающих скамеек и урн.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Рубль взял курс на укрепление
17:02, 11 мая 2017 Рубль взял курс на укрепление

Курс валют на 11 мая

Инвалиду-колясочнику вернули похищенный электронный скутер во Владивостоке
16:44, 11 мая 2017 Инвалиду-колясочнику вернули похищенный электронный скутер во Владивостоке

Полиция ищет злоумышленников

В выходные Приморье окажется во власти циклона
16:17, 11 мая 2017 В выходные Приморье окажется во власти циклона

Во Владивостоке будет дождливо и холодно

Центральную улицу Владивостока перекроют на 8 часов днем в воскресенье
16:14, 11 мая 2017 Центральную улицу Владивостока перекроют на 8 часов днем в воскресенье

В приморской столице состоится масштабный полумарафон «ЗаБег»

Vladivostok Boat Show – 2017 подготовка на всех парусах!
15:43, 11 мая 2017 Vladivostok Boat Show – 2017 подготовка на всех парусах!

Подходит к концу формирование программы мероприятия, которое в этом году станет большим праздником, на который стоит приехать всей семьей

«Ростелеком» запустил тарифы для онлайн-касс в Приморском крае
15:41, 11 мая 2017 «Ростелеком» запустил тарифы для онлайн-касс в Приморском крае

Клиенты смогут существенно экономить на услугах связи

Циклон испортит погоду в Приморье уже в ближайшее время
15:36, 11 мая 2017 Циклон испортит погоду в Приморье уже в ближайшее время

Во Владивостоке облачно, туман