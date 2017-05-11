Дворы Владивостока обретут новое лицо

В программу благоустройства вошли 49 придомовых территорий

Владивосток, четверг, 11 мая , РИА Vladnews.

В программу благоустройства "Формирование современной городской среды на территории Владивостокского городского округа" на 2017 год вошли 49 придомовых территорий. Об этом сообщил на пресс-конференции в администрации Владивостока начальник управления содержания жилищного фонда Григорий Пейхвассер, сообщает корреспондент РИА VladNews. Однако в этом году отремонтированы будут не все территории.

Всего было подано 79 пакетов документов от собственников многоквартирных домов на участие в программе. В первую очередь оценивалось наличие элементов благоустройства (пешеходные дорожки, ограждения, скамьи, урны, беседки), состояние придомовой территории, возраст дома. В итоге дворику, который набрал наибольшее количество баллов, было присвоено более высокое место.

Григорий Пейхвассер также сообщил, что 2 мая состоялось общественное утверждение списка придомовых территорий. Стоит отметить, что из 49 вошедших в список придомовых территорий отремонтированы в этом году будут не все по причине ограниченного объема финансирования.

Многие жители, по словам начальника управления содержания жилищного фонда Горигория Пейхвассера, хотели, чтобы на их придомовых территориях были установлены новые детские площадки, однако проект пока это не предусматривает. Всех жителей участников программы заранее предупреждают о том, что на придомовой территории будет произведен минимальный ремонт в виде асфальтирования территории, установки освещения, а также недостающих скамеек и урн.