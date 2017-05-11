Приморская краевая филармония ищет арендатора на помещение в холле площадью почти 150 квадратных метров за сумму от 88 тысяч рублей, идет прием заявок, сообщает РИА VladNews. Стоит отметить, что помещение в центре Владивостока по цене от 600 рублей - это для бизнеса цена-подарок. Договор аренды будет заключаться на 10 лет. Итоги торгов будут подведены 19 мая.
Филармония сдает 150 квадратных метров в центре Владивостока по "подарочной" цене
В краевой столице проходят очередные торгиВладивосток, четверг, 11 мая , РИА Vladnews.
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