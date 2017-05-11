Рубль взял курс на укрепление

Курс валют на 11 мая

Владивосток, четверг, 11 мая , РИА Vladnews.

Центральный банк РФ установил следующий курс валют на сегодня: доллар США составляет 58.08 рублей, а евро - 63.26 рубля, сообщает РИА VladNews со ссылкой на официальный сайт Регулятора. На сегодняшний день иностранные валюты, по мнению аналитиков, остро реагируют на рост стоимости нефти, при этом отечественная валюта начала укреплять свои позиции. Если такое положение продлится до конца мая, то финансисты уверены, что рублю удастся вернуться к уровню 2014 года, то есть ещё больше закрепить свои позиции на международной арене.

Во Владивостоке сегодня выгодно приобрести американскую валюту в Банке Пойдем! за 58.85 рублей, а продать валюту выгодно в ББР Банке за 57.37 рублей за один доллар.

Европейскую валюту сегодня выгодно приобрести в Примтеркомбанке за 63.30 рубля, а продать валюту выгодно в Банке Уссури за 62.32 рубля за один доллар.