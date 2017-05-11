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Стало известно, россияне с какими специальностями интересуют вербовщиков ИГ

Исследование Общественной палаты РФ
Фото: Neva.Today Фото: Neva.Today
Владивосток, пятница, 12 мая , РИА Vladnews.

Вербовщики запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" (ИГ) проявляют наибольший интерес к российским студентам-лингвистам, специалистам в сфере IT-технологий и врачам, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Интерфакс. Об этом говорит исследование Общественной палаты (ОП) РФ.

"У вербовщиков есть своеобразная карта специальностей - кто им требуется для работы. Они продвигают себя на 24 языках, и третий из них - русский. Им нужны лингвисты, а также специалисты IT-технологий, психологи и врачи", - заявила председатель комиссии ОП РФ по развитию общественной дипломатии и поддержке соотечественников за рубежом Елена Сутормина.

Она сообщила, что на горячую линию по противодействию вербовщикам террористической организации ИГ, которую Общественная палата запустила в августе 2015 года, за все время работы поступило более 120 обращений. В 2016 году общественники получили 50 просьб о проверке информации, а за первые четыре месяца 2017 года - 15.

По словам Суторминой, чаще всего на горячую линию сообщают о вербовке студентов. В этом году пришло несколько писем с просьбой проверить факты вовлечения студентов вузов "в радикальные и деструктивные течения ислама".

На втором месте по количеству обращений - просьбы проверить сведения о вербовке одного из супругов, и чаще всего объектами интереса террористов становятся женщины.

"Одна из последних просьб, поступивших на горячую линию, - проверить факт вербовки российской актрисы (имя не разглашается), которая пережила неудачный брак и сейчас, как полагают ее близкие, находится под влиянием деструктивных исламистских групп. В настоящий момент информация проверяется", - отметила член ОП.

По данным Суторминой, чаще всего террористы пытаются вовлечь в свои ряды пользователей соцсетей. В этой связи она призвала не выкладывать слишком много информации о себе.

По факту каждого обращения проводится проверка - общественники связываются с заявителями и еще раз спрашивают, согласны ли они, чтобы их запрос был передан в МВД или в ФСБ, сообщила Сутормина.

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