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Политика и экономика

Аэропорт Владивостока продан на фоне его убыточности

На предприятии уже несколько лет сокращается среднегодовой штат
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 11 мая , РИА Vladnews.

Продажа владивостокского аэропорта "Кневичи" проходила на фоне убыточности предприятия: на 2016 года чистый убыток по РСБУ составил почти 118,5 миллионов рублей (для сравнения, в 2015 году прибыль МАВ несколько превысила 33 миллиона рублей), сообщает РИА VladNews. Выручка авиапредприятия снизилась до почти 1,2 миллиарда рублей (то есть на 1,2%).

Необходимо отметить, что в 2016 году Международный аэропорт Владивосток обнаружил тенденцию к падению выручки от неавиационной деятельности (доход от авиационной деятельности, наоборот, рос). Пассажиропоток за прошлый год вырос на 9% (до 1,85 миллиона человек).

Продолжалось сокращение штата работников: если в 2014 году на предприятии работали 1 352 человека (среднегодовая численность), то в 2016 году - 1 023 человека.

Напомним, в конце февраля 2017 года акции аэропорта "Кневичи" были проданы Международным аэропортом "Шереметьево" консорциуму инвесторов «Базовый элемент», РФПИ и CAI. 

Справка:

Пропускная способность Международного аэропорта Владивосток составляет 3,5 миллиона пассажиров в год. Аэропорт способен принимать все типы воздушных судов.

"Базовый Элемент" – это одна из крупнейших и динамично развивающихся промышленных групп в РФ. Состоит из компаний, которые контролируются или входят в сферу бизнес-интересов Олега Дерипаска (в том числе En+ Group, "Группа ГАЗ", "Базэл Аэро", "Главстрой Девелопмент" и другие). Это более 100 компаний, работающих в энергетическом, машиностроительном, финансовом, строительном, аэропортовом, сельскохозяйственном и другихсекторах экономики. Компании группы "Базовый Элемент" находятся в России, странах СНГ, Африке, Австралии, Азии, Европе и Латинской Америке. В них работают более 200 тысяч человек.

РФПИ был основан в июне 2011 года для осуществления вложений в акционерный капитал преимущественно на территории РФ совместно с ведущими иностранными финансовыми и стратегическими инвесторами. Фонд выступает в качестве катализатора прямых инвестиций в российскую экономику. Управляющая компания Фонда расположена в Москве и является стропроцентным дочерним обществом Внешэкономбанка.

Changi Airports International (CAI) - стопроцентное дочернее предприятие Changi Airport Group (оператора сингапурского аэропорта Чанги), занимается инвестированием в аэропортовые активы и оказанием консалтинговых услуг в сфере управления аэропортами. Компания принимала участие в многочисленных проектах по развитию аэропортов по всему миру. Среди недавних проектов - приобретение 26% доли в Bengal Aerotropolis Project Limited для создания первого в Индии частного аэропорта в Даргапуре, Западный Бенгал, а также 8% в Gemina S.p.A., холдинговой компании Aeroporti di Roma - оператора системы аэропортов в Риме.

Международный аэропорт Шереметьево - крупнейший российский аэропорт по объемам пассажирских и грузовых перевозок, ВПО и площади аэровокзального комплекса. Маршрутная сеть составляет более 200 направлений. В 2015 году обслужил более 31,6 млн пассажиров. Лучший аэропорт Европы по качеству обслуживания в 2012, 2013 и по итогам 2015 годов - рейтинг ASQ (Airport Service Quality) ACI (Международный совет аэропортов).

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