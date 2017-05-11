Аэропорт Владивостока продан на фоне его убыточности 17:34, 11 мая Аэропорт Владивостока продан на фоне его убыточности
Илья Лагутенко: Я посол доброй воли Владивостока 16:36, 11 мая Илья Лагутенко: Я посол доброй воли Владивостока (Эксклюзив)
В выходные Приморье окажется во власти циклона 16:17, 11 мая В выходные Приморье окажется во власти циклона
Новостная лента
Май, 12 пятница
00:42
Илья Лагутенко: Я посол доброй воли Владивостока Эксклюзив
00:42
Игорь Пушкарев дал эксклюзивное интервью в СИЗО Эксклюзив
00:42
Какие силы могут сойтись в вооруженном конфликте на Корейском полуострове?
00:27
В Китае в результате землетрясения пострадали 12 тысяч человек
Май, 11 четверг
23:30
Красное мясо может вызвать подагру, - ученые
22:32
Воспитанники детского сада №163 Владивостока сыграли в "Зарницу" Фото
21:06
Мероприятия в честь 72-й годовщины Великой Победы состоялись в муниципальных библиотеках Владивостока Фото
20:27
Био-квест освежил знания владивостокских школьников Фото
19:13
Жителей Владивостока приглашают на открытие роллер-сезона
18:22
Проект памяти «От первого лица»: Василий Дмитриевич Кузнецов Видео
18:06
Во Владивостоке по делу охранников Пушкарева допросили следователя из Москвы
18:06
Концерт«Нам 41-й не забыть! Нам 41-й славить!» прошла в Первореченском районе Владивостока Фото
17:52
Филармония сдает 150 квадратных метров в центре Владивостока по "подарочной" цене
17:51
В Приморье уголовное дело главы района прекратили по амнистии 2-летней давности
17:45
Митинг обманутых дольщиков прошел на привокзальной площади Владивостока Видео
17:34
Аэропорт Владивостока продан на фоне его убыточности
17:32
Дворы Владивостока обретут новое лицо Эксклюзив
17:28
В Приморье задержали грабителя «по пальчикам»
17:16
Супружеская пара из Приморья прописала у себя нелегалов
17:04
​Эксперт: Если человек не хочет детей, никакой налог на малодетность его не испугает
17:02
Рубль взял курс на укрепление
16:52
«Луч-Энергия» вырвал ничью у «Химок»
16:44
Инвалиду-колясочнику вернули похищенный электронный скутер во Владивостоке
16:32
«Два в одном»: какие сюрпризы ждут слушателей на «Лемме»? Видео
16:17
В выходные Приморье окажется во власти циклона
16:14
Центральную улицу Владивостока перекроют на 8 часов днем в воскресенье
16:11
Во Владивостоке изъята крупная партия контрафактных кроссовок Фото
15:43
Vladivostok Boat Show – 2017 подготовка на всех парусах! Фото
15:41
«Ростелеком» запустил тарифы для онлайн-касс в Приморском крае
15:41
В Приморье у китайца изъяли 120 костей тигра и крупную партию метамфетамина
15:36
Циклон испортит погоду в Приморье уже в ближайшее время
15:32
«Ночь музеев»-2017 во Владивостоке: программа
15:19
Серьезное ДТП с участием мотоциклиста произошло в Приморье
Участвуете ли вы в "Бессмертном полку"?

Электронные версии
4129 (68) от 12 мая 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Чисто там, где убирают. За собой
Китайские туристы участвовали в шествии Бессмертного полка
Пятнистое семейство нуждается в расширении жилплощади
Просят не спихивать тюленей в воду
«Поджигатели» заплатят штраф в полмиллиона рублей
68 от 04 апреля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Как слово наше отзовется?
Журнал приглашает на свидание и советует… не прогуливать учебу
Что ждать от второго чтения закона?
Встретимся в Ботаническом саду!
13 мая виноградари встретятся в Орехово
Красота и Здоровье

Красное мясо может вызвать подагру, - ученые

Специалисты провели исследование
Фото: edimdoma.ru Фото: edimdoma.ru
Владивосток, четверг, 11 мая , РИА Vladnews.

Американские ученые в ходе исследования выяснили, что красное мясо, сладости и безалкогольные напитки могут вызвать подагру, а также негативно отражаются на работе сердечно-сосудистой системе, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Daily Mail.

Подагра – одна из форм артрита, которая поражает порядка 4% населения. Во время болезни в суставах образуются кристаллы урата, в результате чего появляются приступы сильной боли и припухлости. Данному заболеванию подвержены мужчины старше 30 лет и женщины после менопаузы.

Специалисты провели исследование, участниками которого стали более 44 тысяч мужчин в возрасте 40-75 лет, у которых не диагностирована болезнь. Им предстояло пройти медицинский опрос, а также рассказать о своих пищевых предпочтениях. В последующие годы заболевание было обнаружено у 1731 человека из группы.

По словам ученых, употребление в пищу фруктов, овощей, продуктов цельного зерна и орехов на 31% уменьшает шанс заболеть подагрой. Также такая диета предотвращает высокое кровяное давление. В связи с этим, отметили авторы исследования, планируется создать новый режим питания, который поможет людям с этим метаболическим заболеванием.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Эпидемии гриппа предскажут по соцсетям
12:42, 11 мая 2017 Эпидемии гриппа предскажут по соцсетям

Каждая сезонная эпидемия гриппа уносит жизни до 500 тысяч человек

Ученые узнали, как можно избавиться от кофейной зависимости
03:30, 11 мая 2017 Ученые узнали, как можно избавиться от кофейной зависимости

Утро следует начинать с зарядки

Ученые рассказали, почему популярен секс
23:48, 10 мая 2017 Ученые рассказали, почему популярен секс

Специалисты изучили животный мир

Во Владивостоке среди подростков определится сильнейшая команда по лапте
20:19, 10 мая 2017 Во Владивостоке среди подростков определится сильнейшая команда по лапте

Вход свободный

Мужчины предпочитают глупышек, - ученые
15:36, 10 мая 2017 Мужчины предпочитают глупышек, - ученые

Низкий уровень IQ прекрасного пола оказался залогом счастливого брака

Горячая ванная омолаживает, - ученые
12:46, 10 мая 2017 Горячая ванная омолаживает, - ученые

Специалисты рекомендуют после тяжелого дня понежиться в ванне

Как живут ВИЧ-положительные?
11:29, 10 мая 2017 Как живут ВИЧ-положительные?

Реальные истории реальных людей