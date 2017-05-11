Красное мясо может вызвать подагру, - ученые

Специалисты провели исследование

Владивосток, четверг, 11 мая , РИА Vladnews.

Американские ученые в ходе исследования выяснили, что красное мясо, сладости и безалкогольные напитки могут вызвать подагру, а также негативно отражаются на работе сердечно-сосудистой системе, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Daily Mail.

Подагра – одна из форм артрита, которая поражает порядка 4% населения. Во время болезни в суставах образуются кристаллы урата, в результате чего появляются приступы сильной боли и припухлости. Данному заболеванию подвержены мужчины старше 30 лет и женщины после менопаузы.

Специалисты провели исследование, участниками которого стали более 44 тысяч мужчин в возрасте 40-75 лет, у которых не диагностирована болезнь. Им предстояло пройти медицинский опрос, а также рассказать о своих пищевых предпочтениях. В последующие годы заболевание было обнаружено у 1731 человека из группы.

По словам ученых, употребление в пищу фруктов, овощей, продуктов цельного зерна и орехов на 31% уменьшает шанс заболеть подагрой. Также такая диета предотвращает высокое кровяное давление. В связи с этим, отметили авторы исследования, планируется создать новый режим питания, который поможет людям с этим метаболическим заболеванием.