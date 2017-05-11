В финале всех ждала настоящая "солдатская" каша

Владивосток, четверг, 11 мая , РИА Vladnews.

В школах и детских садах Владивостока продолжаются игры, квесты, концерты, конкурсы рисунков, приуроченные ко Дню Победы. Так сегодня, 11 мая, в детском саду №163 на ул. Гульбиновича, 4 прошла военно-патриотическая игра «Зарница», сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

«Дети играют и в ходе игры узнают о подвигах наших солдат, о том, что такое патриотизм и любовь к родному городу, краю, – рассказывает заведующая детским садом Татьяна Прокопенко. - Такие мероприятия помогают сформировать волю к победе, развивают взаимопомощь и дружбу».

Каждая команда получила маршрутный лист и отправилась на станции выполнять задания. Среди них: прыжки в длину, исполнение песни, прохождение лабиринта, поиск места с помощью карты и даже оказание помощи раненому. За каждое удачно выполненное задание команды получали звезды.

В финале всех ждала настоящая "солдатская" гречневая каша.