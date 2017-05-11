Центральную улицу Владивостока перекроют на 8 часов днем в воскресенье

В приморской столице состоится масштабный полумарафон «ЗаБег»

Владивосток, четверг, 11 мая , РИА Vladnews.

Центральную улицу Владивостока - Светланскую - перекроют на 8 часов в воскресенье, 21 мая, сообщает корреспондент РИА VladNews. Также ограничение коснется и Корабельной набережной. Причина введения ограничения дорожного движения - проведение масштабного полумарафона «ЗаБег». Жителей и гостей приморской столицы просят отнестись с пониманием и найти пути удобного объезда временно закрытых улиц.

Напомним, 21 мая полумарафон «ЗаБег» пройдет под эгидой «Лиги героев», которые уже не первый год организовывают по всей стране спортивно-массовое мероприятие «Гонка героев». Главная фишка «ЗаБега» в том, что старт воскресного полумарафона во всех регионах страны состоится одновременно, а по итогам легкоатлетической гонки будет названа неофициальная столица бега России. Во Владивостоке мероприятие стартует в 17:00.