Илья Лагутенко: Я посол доброй воли Владивостока

Мировая рок-звезда, бессменный лидер группы "Мумий Тролль" и Почетный житель Владивостока Илья Лагутенко в эксклюзивном интервью РИА VladNews рассказал о старых и новых работах, отношении к малой родине и собственной коллекции одежды.

Владивосток, четверг, 11 мая , РИА Vladnews.

- Илья, вы бесспорный кумир Владивостока. А как к вам относятся в других городах?

- Дело в том, что я гораздо больше “кумир” в других городах страны, чем во Владивостоке. Тут до сих пор живет много людей, которые помнят меня буквально с детского сада. Многие владивостокцы, увлекающиеся музыкой, помнят времена рок-клуба, простых любительских творческих экспериментов середины 80-х. Мы были просто пацанами, которые играли в местный рок-н-ролл. Такими же, как и сегодняшние подростки. Собственно такими и остались. В таком месте, как Владивосток, если “улетать в космос” и “звездить”, это может вредно сказаться на здоровье.

- Во Владивостоке сейчас успешно реализуется ваш фестиваль V-ROX, как вы сами оцениваете этот проект? Есть ли идеи других проектов во Владивостоке и не только?

- Я отдаю себе отчет, что мы сделали почти невозможное. А именно - создали новый формат международного культурного взаимодействия, которому нет аналогов даже в соседних государствах. Хотя, к сожалению, с точки зрения бизнеса, фестиваль не оправдал ожиданий, и до сих пор, в большей мере, держится на энергии и поддержке участников группы Мумий Тролль и нескольких постоянных бизнес-партнеров. Общая экономическая ситуация в стране не позволяет найти разумный выход в движении далее, так как развитие креативной индустрии и ее регионального экспортного потенциала игнорируется как политикой центра, так и общими застарелостями в управлении на местах. Но я верю, что фестиваль помогает увидеть и узнать много нового сегодняшним молодым людям, а их время уже не за горами.

- Купюра «Владивосток-2000» вот-вот увидит свет. Как думаете, ваш знаменитый хит поспособствовал тому, что приморская столица изображена на этой купюре?

- Говорят, что никто из руководства Минфина и не бывал никогда во Владивостоке. Все, что они слышали о городе, так это песню. Может так и было, я не знаю, правда это или нет;

- Как вы считаете, альбом «Морская», которому в этом году 20 лет, – это лучший ваш альбом? Будут ли еще такие хиты, как «Утекай», «Девочка», «Владивотсок-2000»?

- Морская - это безусловно самый наш известный альбом, который уже в своем роде был канонизирован, просто потому, что был самым громким дебютным прорывом никому доселе неизвестной (за пределами Владивостока) группы. После этого, годы спустя, были и "Невеста", и "Фантастика", и "Медведица", которые, судя по продажам, оказались гораздо популярнее многих песен из Морской. Но нужно признать, что Морская - это уже больше чем просто пластинка, это история.

- Вы замечаете перемены во внешнем облике Владивостока? Что именно в новом городе вам нравится больше всего?

- К сожалению, замечаю. Бездарные архитектурные решения, не только идущие вразрез с природным ландшафтом, но и просто со здравым смыслом и чувстом стиля. Но главное - полное нежелание (или бессилие?) властей и местного бизнеса не только сохранить уникальное наследие “золотой поры” города столетней давности, но и развивать инфраструктуру города в соответстивие с его оригинальной данностью. Мы много говорим о городе у моря и городе-порте, но такое впечатление, что те, кто приложил руку к новостройкам во Владивостоке, моря никогда и не видели. При этом Владивосток - город вечного потенциала, в который я не устаю верить. Мосты - это самое замечательное, что случилось за последние 10 лет. Но как правильно жить с ними дальше - это вопрос непростой.

- Можно политический вопрос? Глава Владивостока Игорь Пушкарев, с которым вы наверняка знакомы, вот уже почти год находится в СИЗО, на него завели несколько уголовных дел, как вы к этому относитесь?

- Игорь Сергеевич стал первым главой города, который смог дать “зеленый свет” моим фестивальным начинаниям. А ведь с этой идеей я носился лет десять как минимум.

Мне импонирует его энтузиазм по поводу развития культурной жизни города на разных уровнях: от чистых и освещенных улиц до организации событий международного масшатаба. Мы обсуждали очень интересные идеи и по развитию оставленных военными мест на Русском острове как новых туристических направлений. Подробности истории с арестом я знаю лишь из официальной прессы и городских слухов. И там для меня много туманного.

- Вы давно переехали из Владивостока, сейчас, говоря «дом», какой город представляете?

- Я провел очень много времени в разных странах. Вернее, в разных мировых мегаполисах. Связано это, в первую очередь, со спецификой моего дела. Музыкальная индустрия -это очень непостоянная величина, это не только написание и исполнение песен, нужно постоянно быть в том или ином центре креативных идей, чтобы понять, как и куда двигаться дальше.Ведь музыка неразрывно связана и с кино, с технологиями, с модой, с едой. Но как по мне, я всегда остаюсь владивостокцем, даже когда сегодня я живу в доме в (сами подставьте название: Лондон, Москва, Токио)...

- Над чем сейчас работаете?

- Новый альбом записан. Мне, конечно же, кажется, что он - лучший из того, что мы сделали за последнее время. Сейчас продумываю визуальную историю для новых песен, а также форму издания. Не исключено, что альбом будет сначала издан в виде контента Виртуальной Реальности, принципиально нового опыта прослушивания музыки

- Во Владивостоке есть Мумий Тролль Music Bar, который был создан при вашем участии. Вы как-то сейчас влияете на его работу, на выбор выступающих коллективов?

- Я держу двери открытыми для любых коллективов, желающих найти себя на сцене. Но должен признаться, что с разнообразием и качеством музыки в регионе большой дефицит.

- Есть ли у вас любимое место во Владивостоке, куда вы приходите каждый раз, приезжая?

- Мумий Тролль Music Bar, моя квартира и море, куда нужно не при-, а выходить.

- В прошлом году вам присвоили звание Почетного гражданина Владивостока. Что-то в связи с этим в вашей жизни поменялось?

- Звание это, вопреки расхожему мнению, никаких льгот не дает. Но знаете, я был очень тронут этим решением. Потому что вообще-то мы, дальневосточники, по природе своей скупы на комплименты.

- У вас был опыт написания книги вместе с Василием Авченко. Помнится, была идея положить фантастическую повесть «Владивосток-3000» в основу фильма. Василий говорил, что всё в деньги упирается. На каком этапе сейчас реализация этого проекта, или вы от этой идеи отказались?

- Вы знаете, уже даже не в деньги. Мы общались с несколькими ведущими российскими кинопродюсерами и режиссерами, горевшими желанием взяться за проект. Но они так и не смогли найти подходящих сценаристов,чтобы адаптировать историю для киноэкрана. А вот совсем недавно появилось такое мнение, что жанр фантасмагории временно не востребован российской аудиторией. Кино-дело сложное и долгое. Тут нужно запастись терпением. Должна сложиться увлеченная команда, тогда можно воротить горы. Я жду волны новых амбициозных кинематографистов из Владивостока. Технологиии идут вперед. Может, это будет уже не кино, а новый вид медиа-контента который мы и назовем ВЛ3000.

- Возможно, есть идеи сняться в кино, написать новую книгу, выпустить свою линию одежды?

- По секрету вам скажу, что во время пятого юбилейного фестиваля V-ROX мы официально презентуем коллекцию Мумий Тролль Гоша Рубчинский. Это будет событием международного значения, так как эксклюзивная коллекция будет доступна в продаже во Владивостоке, перед тем как будет представлена в Лондоне, Токио и Лос-Анджелесе.

- Не собираетесь вернуться во Владивосток когда-нибудь, может, в старости?...

- Я никогда связь с городом и не разрывал. Мне здесь есть где жить и работать. Но пока мне кажется, что для общего дела я гораздо более полезен как самоназначенный посол доброй воли Владивостока. Кому, как ни мне, верить, что наступят времена почище. Вот езжу по миру и несу эту фантастическую весть людям Земли.

Мария Стеблянко