Мероприятия в честь 72-й годовщины Великой Победы состоялись в муниципальных библиотеках Владивостока

Мероприятия будут продолжаться до конца мая

Владивосток, четверг, 11 мая , РИА Vladnews.

Встречами с ветеранами, уроками патриотизма, тематическими книжными выставками, часами истории и другими мероприятиями отметили День Победы в муниципальных библиотеках Владивостока, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

Так, в библиотеке им. И.У. Басаргина (ул. Юмашева, 8) прошёл ряд мероприятий «Библиотека о Великой Победе». Здесь состоялись виртуальное путешествие по городам-героям, тематическое мероприятие «На фронте и в тылу», литературная встреча, где обсуждались произведения о Великой Отечественной войне Константина Симонова.

В библиотеке № 10 (ул. Верхнепортовая, 76) состоялась встреча с ветеранами «Мы помним, мы знаем, мы чтим», в библиотеке № 15 (ул. Волкова, 11) – историко-поэтический час «Родники памяти». Здесь активисты «Школы читателя» подготовили стихотворения о войне, а также доклады о своих прабабушках и прадедушках – участников Великой Отечественной и тружениках тыла.

Специалисты центральной библиотеки им. А.П. Чехова организовали акцию «Нарисуем День Победы!» (пр. 100-летия Владивостока, 48). Юные читатели разноцветными мелками изобразили на асфальте Вечный огонь, цветы, солнце и белого голубя – символ мира.

В библиотеке № 21 (ул. Нейбута, 45) на очередном занятии в творческой мастерской все желающие изготавливали открытки с Днём Победы.

В библиотеке № 2 (Трудовое, ул. Чичерина,10) состоялся час памяти «Война. Победа. Память». Для гостей мероприятия была подготовлена выставка фотографии и материалы о женских авиационных полках, воевавших во время Великой Отечественной Войны.

Мероприятия, посвящённые Дню Победы, будут продолжаться в муниципальных библиотеках до конца мая.