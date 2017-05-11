Био-квест освежил знания владивостокских школьников

Участие принимали 16 команд

Владивосток, четверг, 11 мая , РИА Vladnews.

Во владивостокском Дворце детского творчества состоялась командная игра для школьников «Био-квест 2017». Это традиционное мероприятие, которое ежегодно проводит Малая академия морской биологии, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

Главная задача игры - популяризация научных знаний по биологии и экологии и развитие навыков их применения в практических ситуациях. Кроме того, игра способствует приобретению у учащихся критического мышления и умения работать в команде. В этом году био-квест был посвящен Году экологии в России. Участники моделировали жизненные формы, адаптированные для других планет, знакомились с особенностями регуляции бактериальных сообществ и выясняли, находятся отдельные популяции животных в состоянии биологического прогресса или регресса.

Всего в игре приняли участие 16 команд и 78 человек – учащихся 3-11 классов из 12 образовательных учреждений Владивостока. Все они были награждены дипломами и памятными сувенирами.